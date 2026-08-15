Создатели Human: Fall Flat анонсировали физическую головоломку Tiny Flock для шлемов виртуальной реальности

Независимая студия No Brakes Games, получившая мировую известность благодаря хиту Human: Fall Flat, официально представила свой новый игровой проект под названием Tiny Flock. Первое публичное знакомство со свежим трейлером состоялось в рамках масштабного летнего мероприятия VR Games Showcase. Игра позиционируется авторами как очень уютная, расслабляющая и полностью основанная на законах физики пространственная головоломка, которая создаётся для пользователей абсолютно всех возрастов. Проект разрабатывается для персональных компьютеров и автономных гарнитур, а его релиз состоится в цифровых магазинах Steam VR и Meta Quest.

Главная задача пользователей в этой необычной виртуальной игре будет заключаться в спасении очаровательных, но крайне своенравных и сбившихся с пути овечек. Игрокам предстоит аккуратно направлять испуганное стадо через множество красивых и детализированных уровней, выполненных в уникальном стиле. Чтобы успешно довести пушистых подопечных до безопасной зоны, игрокам придётся активно взаимодействовать с интерактивными элементами окружающего пространства. Каждый физический объект на локации может послужить ключевым инструментом для изменения маршрута движения животных и преодоления опасных препятствий.

Точная дата полноценного релиза Tiny Flock пока обозначена только 2026 годом.