Новый уютный градостроительный симулятор Tiny Glade привлёк 500 000 игроков в Steam

С момента выхода в конце прошлого месяца уютный градостроительный симулятор Tiny Glade завоевал сердца более 500 000 поклонников, но даже с учетом его постоянно растущей популярности разработчик Pounce Light не имеет плана развития игры.

В новом объявлении в Steam студия отмечает, что полная версия ее игры достигла более 500 000 игроков.

Я считаю, что технический термин для этого — сумасшествие. Я был довольно обеспокоен и напряжен как раз перед выпуском, так как мы уже знали, что хотим продолжать делать Tiny Glade — мы просто не знали, будет ли это жизнеспособно. Ну, теперь мы, конечно, знаем, и мы это сделаем!

Хотя в запасе действительно есть еще кое-что, строгой «дорожной карты» пока нет — или, может быть, никогда не будет. Тем не менее, разработчики серьезно относятся к предложениям.

Я рад сообщить, что наши почтовые ящики, форумы, пневматическая почта и почтовые голуби абсолютно переполнены запросами функций и идеями. Есть куча вещей, которые вы все хотели бы, чтобы мы добавили, и мы, безусловно, видим закономерности. Есть много вещей, которые также находят отклик у нас.

По словам Pounce Light, есть «список функций, которые мы хотели бы видеть в Tiny Glade, но этот список не является дорожной картой, и мы на самом деле не хотим иметь дорожную карту». Причина достаточно проста — «единственный подход, который работает» — это не дорожная карта, а скорее «развитие и адаптация дизайна по мере необходимости, движимая нашей собственной интуицией, а также вашими отзывами». Разработчики «намерены продолжать делать именно это».