В Tiny Glade воссоздали локации из "Ведьмака" и "Властелина колец"

В минималистичном симуляторе строительства замков Tiny Glade геймеры воссоздали локации из «Властелина колец», «Ведьмака», Baldur's Gate 3, Tomb Raider и других франшиз. Авторы показывают свои работы на Reddit и в сообществе Steam.

Медитативная песочница вышла в сентябре 2024 года и получила «крайне положительные» отзывы в Steam. В игре не нужно выживать, собирать ресурсы и разблокировать разные постройки — только создавать.

Ютубер WINE WOOD studio построил в симуляторе площадь Иерарха — одно из самых узнаваемых мест Новиграда из третьего «Ведьмака».

Другой энтузиаст Komi Makosako возвел Хельмову Падь из трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Игроку удалось добавить легионы орков Изенгарда.

Другие работы пользователей

Осгилиат — первая столица Гондора из «Властелина колец»:

Минас Тирит из «Властелина колец»:

Хогвартс из «Гарри Поттера»:

Деревня Хогсмид из «Гарри Поттера»:

Таверна «Последний свет» из Baldur's Gate 3:

Поместье Лары Крофт из Tomb Raider:

Шир из «Властелина колец»:

Титан «Император» из Warhammer 40,000: