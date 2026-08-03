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Опасности острова Минотавра: новый трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy посвятили ключевым врагам Софии
Tiny Eden выйдет 7 сентября - уютный симулятор домашнего садоводства превратит серую квартиру в зелёный оазис
Neon Inferno присоединилась к Steam Cyberpunk Fest и получила крупнейшую скидку с момента релиза
Genshin Impact отправится в "Снежную" уже 12 августа - версия 7.0 откроет крупнейший регион игры и добавит новых героев
"Жди меня, мой друг": Японский разработчик добавил чешскую локализацию ради единственного фаната из Чехии
Директор Palworld похвастался, что игра до сих пор собирает полмиллиона игроков в день, и потроллил хейтеров
Один из главных авторов успеха Rust покинул Facepunch после 11 лет - Алистер Макфарлейн завершил работу в студии
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis - русское видео о том, как создавались головоломки и ловушки
Интервью с ветераном Dead Space Беном Ванатом о его новом проекте Elderfeast
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Fable с AliExpress от разработчиков-одиночек: интервью с создателем Luminary Китом Колодом
Persona 4 Revival выйдет в феврале 2027 года: что уже известно о ремейке, его геймплее и главных изменениях
От катарсиса в Dark Souls до гипноза в Tamashika: интервью с автором самого необычного шутера года
Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
Революция в симуляторе футбола: интервью с продюсером EA Sports о кардинальных изменениях геймплея в EA Sports FC 27
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