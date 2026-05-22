В уютном симуляторе магазинчика Tiny Shop: make it cozy стартовал плейтест

ScoreboardGames объявила о старте открытого плейтеста Tiny Shop: make it cozy — медитативного симулятора управления магазинчиком с акцентом на творчество и создание уютного пространства.

В Tiny Shop: make it cozy игроку предстоит стать владельцем небольшого магазина, где всё строится вокруг атмосферы, эстетики и любви к деталям. Проект делает ставку не на менеджмент в классическом понимании, а на расслабляющий игровой процесс без жёстких ограничений, дедлайнов и постоянной спешки.

Во время плейтеста пользователи смогут попробовать раннюю версию игры, оформить собственную цветочную лавку или уютную пекарню, расставляя мебель, декор и элементы интерьера по своему вкусу.

Разработчики обещают, что в полной версии игроков ждут сразу несколько тематических направлений для развития магазина: цветочная лавка, пекарня, магазин домашнего декора и эзотерическая лавка. Атмосферу дополнят динамическая смена времени суток и погоды, а также более сотни предметов оформления, позволяющих создать уникальный интерьер.

Помимо этого, в игре появятся задания для открытия новых декоративных элементов и расширения пространства магазина. Для тех, кто хочет полностью сосредоточиться на творчестве, предусмотрен отдельный режим песочницы без ограничений и целей. Также авторы добавят фоторежим для создания снимков собственных интерьеров.

По словам разработчика, идея проекта родилась из личной мечты открыть маленький уютный магазинчик:

Я всегда мечтал всё бросить и открыть маленький магазинчик. А пока воплощаю свою мечту в игре об этом.