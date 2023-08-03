16-битный пиксельный платформер Tiny Thor вышел для Nintendo Switch ©

Издатель инди-игр IndieForge (новейшее подразделение Gameforge) из Карлсруэ (Германия) и разработчик инди-игр Asylum Square из Шварцвальда (Германия) сообщили, что их 16-битный пиксельный платформер Tiny Thor стал доступен для Nintendo Switch в Nintendo Eshop. Путешествуйте по царствам Асгарда и следуйте за маленьким героем с божественными способностями.

Tiny Thor, выпущенная под издательским лейблом Gameforge IndieForge, представляет собой любовно созданный 16-битный пиксельный платформер, грандиозное приключение, перемежающееся волнующими битвами с боссами, призванными испытать сына Одина. В каждом мире есть своя уникальная среда, и игроки должны использовать мощь Мьёльнира, чтобы побеждать полчища врагов и решать хитроумные головоломки. Наполненный ностальгией в ретро-стиле, Tiny Thor покажется знакомым поклонникам ретро, а также предложит веселый и уникальный опыт.

Игроки на Nintendo Switch и ПК с Windows теперь также имеют доступ к «Режиму помощи» Tiny Thor, предназначенному для превращения этого сложного, но приятного платформера в более расслабленную игру. Настройте параметры сложности, включив такие параметры, как «Высокие прыжки», «Длительная неуязвимость» и, что подходит для этой потрясающей, божественной истории, есть «Режим бога», который предлагает постоянную непобедимость.