16-битный платформер Tiny Thor выйдет на ПК 5 июня ©

16-битный пиксельный платформер Tiny Thor выйдет на ПК через Steam и Epic Games Store 5 июня, а затем на Switch этим летом, объявили издатель IndieForge и разработчик Asylum Square. Также будет доступно Ragnarok n' Roll Edition, которое включает в себя игру и официальный саундтрек.

"Мы так рады скоро поделиться Tiny Thor с миром!" - сказал соучредитель Asylum Square Йохен Хайзманн в пресс-релизе. "Эта игра - настоящее любовное письмо к ретро-играм, на которых мы с командой выросли, и мы очень рады сотрудничать с Gameforge, чтобы воплотить ее в жизнь".

Вице-президент материнской компании IndieForge, Gameforge, по продуктам Оэми Феллер добавил: "Мы создали IndieForge для поддержки таких увлеченных разработчиков, как Asylum Square. Команда Tiny Thor безмерно талантлива, и мы будем рады сотрудничать с ними и помочь им продемонстрировать игрокам свои способности и фантастические идеи".