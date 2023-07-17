Красивый платформер с пиксельной графикой Tiny Thor выйдет на Nintendo Switch ©

Asylum Square и Gameforge сообщили, что Tiny Thor, приключенческий платформер в 16-битном стиле с пиксельной графикой от опытного художника Хенка Ниборга и саундтреком от ветерана Turrican Криса Хюльсбека, выйдет на Nintendo Switch 3 августа 2023 года.

Tiny Thor отличается 16-битной графикой и геймплеем, основанным на Мьёльнире, который ведет нашего скандинавского героя через сложные уровни, заполненные всевозможными препятствиями. Она предлагает жесткое управление, динамичное действие и ностальгический опыт.

Tiny Thor покажется знакомым поклонникам ретро, но в то же время уникальным в своем роде. В нем представлена настоящая 16-битная пиксельная графика от Хенка Ниборга и оригинальный саундтрек от Криса Хюльсбека. Начинаясь как относительно простой платформер, Tiny Thor разворачивается по мере того, как вы открываете все виды способностей, о которых вы мечтали когда-то. Платформинг перемежается волнующими битвами с боссами, которые станут испытанием для сына Одина.

В каждом королевстве есть набор всемогущих противников, которые хотят остановить Тора на пути к тому, чтобы стать настоящим богом. Вам нужно будет использовать все, что вы узнали на этом пути, чтобы победить их.