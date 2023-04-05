Крошечный Тор демонстрирует свои навыки в одноименной игре в новом геймплейном трейлере

В Tiny Thor, 16-битном 2D-ретро-платформере, от немецкой независимой студии разработки Asylum Square и нового издательского лейбла Gameforge IndieForge, игроки владеют мини-версией могучего молота Мьёльнир.
Обрушьте на своих противников мощь Мьёльнира, выполняя эпические трюковые удары легендарным молотом. Молоток отскакивает от стен и может быть брошен в самые отдаленные уголки карты. Поскольку вы можете свободно целиться Мьёльниром, у вас всегда есть полный контроль над траекторией мощного артефакта.
Наш растущий герой должен углубиться в свой набор трюков, чтобы использовать свое оружие для решения множества сложных экологических головоломок, любовно созданных для него в игре художниками по пикселям Хенком Ниборгом (Spyro: A Hero's Tail, Contra 4, серия Shantae) и Наурисом Аматниексом. ожидать нарисованный мир.
Tiny Thor будет доступна этим летом для ПК с Windows в Steam, GOG и Epic Games Store, а также для Nintendo Switch.
Для мобилок самое оно, на пк не вижу смысла такое покупать
Судя по трейлеру игра будет богата на фичи, хоть от самой игры отдаëт вайбом старых игр Alawar
Опять дегроидская прыгалка... где нормальные развлекательные игры тира Шенка
Выглядит сложновато.. =)
Надо будет на Сегу купить картридж с этой игрой!
Начинается... сделали +- какую-то дичь для 5 летних про Байонету, другие посмотрели что это ХРЕНЬ, НО поняли что за ЭТО платят и началось... щя ТОР, потом вообще не удивлюсь если всех в таком виде сделают -_- ...