Tiny Thor 2-й квартал 2023 г.
6 2 оценки

Крошечный Тор демонстрирует свои навыки в одноименной игре в новом геймплейном трейлере

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monk70
Новости

В Tiny Thor, 16-битном 2D-ретро-платформере, от немецкой независимой студии разработки Asylum Square и нового издательского лейбла Gameforge IndieForge, игроки владеют мини-версией могучего молота Мьёльнир.

Обрушьте на своих противников мощь Мьёльнира, выполняя эпические трюковые удары легендарным молотом. Молоток отскакивает от стен и может быть брошен в самые отдаленные уголки карты. Поскольку вы можете свободно целиться Мьёльниром, у вас всегда есть полный контроль над траекторией мощного артефакта.

Наш растущий герой должен углубиться в свой набор трюков, чтобы использовать свое оружие для решения множества сложных экологических головоломок, любовно созданных для него в игре художниками по пикселям Хенком Ниборгом (Spyro: A Hero's Tail, Contra 4, серия Shantae) и Наурисом Аматниексом. ожидать нарисованный мир.

Tiny Thor будет доступна этим летом для ПК с Windows в Steam, GOG и Epic Games Store, а также для Nintendo Switch.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Валентин Добров

Для мобилок самое оно, на пк не вижу смысла такое покупать

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Mimpro

Судя по трейлеру игра будет богата на фичи, хоть от самой игры отдаëт вайбом старых игр Alawar

0
Rageinside

Опять дегроидская прыгалка... где нормальные развлекательные игры тира Шенка

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Serpentrage

Выглядит сложновато.. =)

0
Bartalbi Bond

Надо будет на Сегу купить картридж с этой игрой!

0
Kokoprime1991

Начинается... сделали +- какую-то дичь для 5 летних про Байонету, другие посмотрели что это ХРЕНЬ, НО поняли что за ЭТО платят и началось... щя ТОР, потом вообще не удивлюсь если всех в таком виде сделают -_- ...

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