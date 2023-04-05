Крошечный Тор демонстрирует свои навыки в одноименной игре в новом геймплейном трейлере ©

В Tiny Thor, 16-битном 2D-ретро-платформере, от немецкой независимой студии разработки Asylum Square и нового издательского лейбла Gameforge IndieForge, игроки владеют мини-версией могучего молота Мьёльнир.

Обрушьте на своих противников мощь Мьёльнира, выполняя эпические трюковые удары легендарным молотом. Молоток отскакивает от стен и может быть брошен в самые отдаленные уголки карты. Поскольку вы можете свободно целиться Мьёльниром, у вас всегда есть полный контроль над траекторией мощного артефакта.

Наш растущий герой должен углубиться в свой набор трюков, чтобы использовать свое оружие для решения множества сложных экологических головоломок, любовно созданных для него в игре художниками по пикселям Хенком Ниборгом (Spyro: A Hero's Tail, Contra 4, серия Shantae) и Наурисом Аматниексом. ожидать нарисованный мир.

Tiny Thor будет доступна этим летом для ПК с Windows в Steam, GOG и Epic Games Store, а также для Nintendo Switch.