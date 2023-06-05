Крошечный Тор прибыл - состоялся релиз ретро-платформера Tiny Thor на ПК ©

Сегодня издатель Gameforge и независимый разработчик Asylum Square объявили, что 16-битный пиксельный платформер Tiny Thor стал доступен на ПК с Windows в Steam, GOG и Epic Games Store. Tiny Thor отправляет игроков в волшебное и ностальгическое путешествие, наполненное ретро-добром, которое также появится на Nintendo Switch этим летом. Игра также выйдет этим летом на Nintendo Switch.

Вооружившись своим верным мини-Мьёльниром, юный бог будет путешествовать по 36 великолепно иллюстрированным уровням, сражаясь с злодеями и ловко целясь и запуская свой могучий мини-молот. В полной кампании игры, которая занимает от 10 до 20 часов, Тор будет готовиться, целиться и рикошетить Мьёльнир от врагов и окружающей среды, решая головоломки и продвигаясь вперед в своем путешествии по волшебному миру Асгарда. Кроме того, игроки могут изучить специальные способности, чтобы наделить Тора могущественными способностями, подобающими (очень маленькому) богу, и разблокировать уровни испытаний, чтобы еще больше проверить свое благочестие.