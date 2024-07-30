По словам Рэнди Питчфорда, Tiny Tina's Wonderlands оказалась успешнее первой Borderlands

По словам генерального директора Gearbox Рэнди Питчфорда, Tiny Tina's Wonderlands стала успехом. По его словам, фанаты должны «ожидать большего» в отношении будущего игры. Хотя это неясно из его слов, Питчфорд поднимает вопрос о возможности новой игры-спин-оффа Borderlands.

Gearbox заявила, что скоро появятся по франшизе Borderlands. По словам разработчика, фанаты будут довольны анонсами. Во время интервью с GamesRadar+ Питчфорд подчеркнул, как Tina Tina's Wonderlands превзошла ожидания.

Мы показали с первой игрой Wonderlands, что в ней что-то есть. Она была в значительной степени успешной и превзошла наши ожидания. Мы добились большего успеха с первой игрой Wonderlands, чем с первой Borderlands. Это то, над чем мы можем работать.

Рэнди Питчфорд не раскрывает будущее Tina Tina's Wonderlands, но он ясно дал понять, что «фанаты могут ожидать большего». Другими словами, поскольку Gearbox уже прокомментировала новости, которые скоро появятся по франшизе Borderlands, мы можем предположить, что будущее спин-оффа также обсуждается командой.