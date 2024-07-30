ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tiny Tina's Wonderlands 25.03.2022
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези, Кооператив
7.7 327 оценок

По словам Рэнди Питчфорда, Tiny Tina's Wonderlands оказалась успешнее первой Borderlands

monk70
Новости

По словам генерального директора Gearbox Рэнди Питчфорда, Tiny Tina's Wonderlands стала успехом. По его словам, фанаты должны «ожидать большего» в отношении будущего игры. Хотя это неясно из его слов, Питчфорд поднимает вопрос о возможности новой игры-спин-оффа Borderlands.

Gearbox заявила, что скоро появятся по франшизе Borderlands. По словам разработчика, фанаты будут довольны анонсами. Во время интервью с GamesRadar+ Питчфорд подчеркнул, как Tina Tina's Wonderlands превзошла ожидания.

Мы показали с первой игрой Wonderlands, что в ней что-то есть. Она была в значительной степени успешной и превзошла наши ожидания. Мы добились большего успеха с первой игрой Wonderlands, чем с первой Borderlands. Это то, над чем мы можем работать.

Рэнди Питчфорд не раскрывает будущее Tina Tina's Wonderlands, но он ясно дал понять, что «фанаты могут ожидать большего». Другими словами, поскольку Gearbox уже прокомментировала новости, которые скоро появятся по франшизе Borderlands, мы можем предположить, что будущее спин-оффа также обсуждается командой.

6
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Niphestotel

Я прошел все три борды с большим интересом, а в это в это наиграл часа два и удалил, вообще не зашла.

3
ZAUSA

А чем эта часть принципиально отличается от других? Такая же Borderlands в большей части геймплея. Лучше чем Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, DLC к Borderlands 2.

0
MadPyramus

Такое же сравнение как с капитаншей марвел, людям вкатили шлак на волне хайпа и они повелись. Второй раз уже не прокатит.

3
Gridon

Наверное, ожидали, что вообще никто не купит. Типичный развод на бабки, клепают одно и то же, только шкурки меняют.

2
shurasick876

Гениальное сравнение, конечно.

1
saa0891

Настолько успешной что я с релиза про неё ни чего не слышал, (форум тоже на релизе и помер), в отличии от Борды.

1
ZAUSA

Так перестали делать DLC как они умеют, когда не успеваешь одно пройти, а тебе уже другое сделали.

0
Ubisoft Fan Boy

Убойная часть, про пиратов вообще пушка глава была, прошел на 100% на релизе со всеми допами

1
ZAUSA

Про гей-пиратов?

-1
kotasha

Прям успешная что все длц бесплатно отдают.

0
WittyOrvilleton

Следуя его логике, нам стоит ждать сиквел этой игры, ведь с первой Бордой так и случилось, или есть нюанс?))

0
M0208

Угу, но есть одно большое "НО", после выхода второй части франшиза получила не плохую фанбазу и большое количество фанатиков, так что вполне очевидно смогли развести большое количество лохов на покупку этого г)вна.

0
Самус Аран

Начал как то играть и забросил через час... Скучная шо пиндец. Первая борда, самая лучшая! Три раза проходил.

0