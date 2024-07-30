По словам Рэнди Питчфорда, Tiny Tina's Wonderlands оказалась успешнее первой Borderlands

По словам генерального директора Gearbox Рэнди Питчфорда, Tiny Tina's Wonderlands стала успехом. По его словам, фанаты должны «ожидать большего» в отношении будущего игры. Хотя это неясно из его слов, Питчфорд поднимает вопрос о возможности новой игры-спин-оффа Borderlands.
Gearbox заявила, что скоро появятся по франшизе Borderlands. По словам разработчика, фанаты будут довольны анонсами. Во время интервью с GamesRadar+ Питчфорд подчеркнул, как Tina Tina's Wonderlands превзошла ожидания.
Мы показали с первой игрой Wonderlands, что в ней что-то есть. Она была в значительной степени успешной и превзошла наши ожидания. Мы добились большего успеха с первой игрой Wonderlands, чем с первой Borderlands. Это то, над чем мы можем работать.
Рэнди Питчфорд не раскрывает будущее Tina Tina's Wonderlands, но он ясно дал понять, что «фанаты могут ожидать большего». Другими словами, поскольку Gearbox уже прокомментировала новости, которые скоро появятся по франшизе Borderlands, мы можем предположить, что будущее спин-оффа также обсуждается командой.
Я прошел все три борды с большим интересом, а в это в это наиграл часа два и удалил, вообще не зашла.
А чем эта часть принципиально отличается от других? Такая же Borderlands в большей части геймплея. Лучше чем Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, DLC к Borderlands 2.
Такое же сравнение как с капитаншей марвел, людям вкатили шлак на волне хайпа и они повелись. Второй раз уже не прокатит.
Наверное, ожидали, что вообще никто не купит. Типичный развод на бабки, клепают одно и то же, только шкурки меняют.
Гениальное сравнение, конечно.
Настолько успешной что я с релиза про неё ни чего не слышал, (форум тоже на релизе и помер), в отличии от Борды.
Так перестали делать DLC как они умеют, когда не успеваешь одно пройти, а тебе уже другое сделали.
Убойная часть, про пиратов вообще пушка глава была, прошел на 100% на релизе со всеми допами
Про гей-пиратов?
Прям успешная что все длц бесплатно отдают.
Следуя его логике, нам стоит ждать сиквел этой игры, ведь с первой Бордой так и случилось, или есть нюанс?))
Угу, но есть одно большое "НО", после выхода второй части франшиза получила не плохую фанбазу и большое количество фанатиков, так что вполне очевидно смогли развести большое количество лохов на покупку этого г)вна.
Начал как то играть и забросил через час... Скучная шо пиндец. Первая борда, самая лучшая! Три раза проходил.