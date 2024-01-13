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Tiny Tina's Wonderlands 25.03.2022
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези, Кооператив
7.6 290 оценок

Студия Lost Boys Interactive, помогавшая в создании Tiny Tina's Wonderlands, столкнулась с увольнениями

butcher69
Новости

В первом месяце 2024 года еще одна студия подверглась увольнениям: разработчик Tiny Tina's Wonderlands компания Lost Boys Interactive сократила свой штат.

Об увольнениях впервые сообщило издание Aftermath, которое заметило, что в LinkedIn появились сообщения, связанные с этим вопросом.

Джаред Пэйс, продюсер студии, написал следующее:

Похоже, сегодня была уволена значительная часть сотрудников Lost Boys Interactive, включая меня. Я все еще пытаюсь понять масштаб всего этого, но, к сожалению, это песня и танец, с которыми мы все знакомы.

"Это было совершенно фантастическое время, полное трудностей и прекрасной дружбы", - сказал бывший арт-директор Спайсер МакЭлрой. "Если вы увидите кого-нибудь из Lost Boys, ищущего работу, немедленно хватайте его. Это самая удивительная группа художников, с которыми я когда-либо работал.

Lost Boys Interactive является дочерней компанией Gearbox Entertainment, которая принадлежит Embracer Group. До увольнения в студии работало около 400 человек.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Случайный Игрок

столкнулась с увольнениями

Сейчас это называется красивым словом "оптимизация"

3
Макс Макс 007

А чего так? Ну подумаешь, игра - гвно, это же не повод и дальше держать голодные рты у тарелки!

0
Гена Транквилизатор

Ну да, дело же абсолютно не в том, что руководство считай банкроты и тонут

-1
Zlobin_Evgeny

а мне игра зашла, я правда и не покупал а с торента качнул

0
Чепух пижамный

Убогое днище, а не игра

-2
Гена Транквилизатор

Твой ник говорит сам за себя

-1