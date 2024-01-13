Студия Lost Boys Interactive, помогавшая в создании Tiny Tina's Wonderlands, столкнулась с увольнениями

Спин-офф лутер-шутера от первого лица Borderlands, предлагающий игрокам посетить совершенно новый сказочный мир. Пули, магия, клинки — всё это перемешалось в этом странном сказочном мире, придуманном непредсказуемой Крошкой Тиной.

Создайте мультиклассового героя и приступайте к мародёрству, стрельбе, взлому и колдовству: вам предстоит сразиться с диковинными монстрами, совершить набеги на подземелья и положить конец жестокости Повелителя драконов.

Сражаться с плохишами в яростных схватках от первого лица вы будете с использованием мощных пушек и разрушительных заклинаний. С помощью собранного арсенала вы сможете сокрушить легионы злодеев, в числе которых будут задиристые скелеты, сухопутные акулы и боссы гигантских размеров. Постепенно повышая свой уровень, совершенствуя навыки и расширяя арсенал, вы в конечном итоге станете Авантюристом с большой буквы.

Проходить сюжетную кампанию можно как в одиночку, так и в составе отряда до четырёх человек, объединившись с друзьями в кооперативном режиме.