Tiny Tina's Wonderlands и Limbo - новые игры в бесплатной раздаче Epic Games Store

Epic Games Store продолжает бесплатно раздавать игры. На этот раз сервис предлагает добавить в свою библиотеку Tiny Tina's Wonderlands и Limbo. Акция начнётся сегодня, 29 мая в 18:00 МСК и продлится как обычно одну неделю – до 5 июня 18:00 МСК.

Tiny Tina's Wonderlands — это шутер с видом от первого лица, являющийся ответвлением серии Borderlands. Источником вдохновения для этой игры послужило дополнение к Borderlands 2 под названием Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Оно было разработано Gearbox Software и издано 2K Games.

История в Tiny Tina's Wonderlands принимает форму сессии RPG, которую ведет Маленькая Тина — неуравновешенный подросток со взрывным характером. Мы попадаем в фэнтезийный мир в облике самосозданного героя, известного как Творец Судьбы, который должен спасти землю от злого Повелителя драконов.

Limbo — отмеченная наградами инди-приключенческая игра, получившая признание критиков за свой захватывающий дизайн головоломок и захватывающий звук и визуальные эффекты. Ее темные, туманные пространства и завораживающее повествование останутся с вами навсегда.