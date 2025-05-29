Tiny Tina's Wonderlands и Limbo - новые игры в бесплатной раздаче Epic Games Store

Epic Games Store продолжает бесплатно раздавать игры. На этот раз сервис предлагает добавить в свою библиотеку Tiny Tina's Wonderlands и Limbo. Акция начнётся сегодня, 29 мая в 18:00 МСК и продлится как обычно одну неделю – до 5 июня 18:00 МСК.
Tiny Tina's Wonderlands — это шутер с видом от первого лица, являющийся ответвлением серии Borderlands. Источником вдохновения для этой игры послужило дополнение к Borderlands 2 под названием Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Оно было разработано Gearbox Software и издано 2K Games.
История в Tiny Tina's Wonderlands принимает форму сессии RPG, которую ведет Маленькая Тина — неуравновешенный подросток со взрывным характером. Мы попадаем в фэнтезийный мир в облике самосозданного героя, известного как Творец Судьбы, который должен спасти землю от злого Повелителя драконов.
Limbo — отмеченная наградами инди-приключенческая игра, получившая признание критиков за свой захватывающий дизайн головоломок и захватывающий звук и визуальные эффекты. Ее темные, туманные пространства и завораживающее повествование останутся с вами навсегда.
Тину давно купил, а Лимбо шляпа какая-то
Мужик, если Лимбо шляпа, то что тогда не шляпа? Просто скажи что не любишь этот жанр и всё. Зачем показывать прилюдно своё невежество?
не шляпа это ААА-проекты, но в егс их либо не раздают, либо раздают очень старые
Не все ААА проекты не шляпа! Иногда даже очень!
Давно взял! // Максим Назаров
это же борда только с девкой =)
Это ДОП для второй Борды! // Максим Назаров
Текст читать не? Допа по другому называется, это самостоятельная игра.
это полноценная игра, которая вышла пару лет назад
Не знаю, зачем я забираю там игры, если играть в них там не буду. Жадность наверно.
Я такая же... но вдруг потом захочется поиграть, а зайти забрать 5-7 минут делов
Ну вот такая же ситуация. Большинство игр, которые раздают, у меня есть в Steam. Может быть с другом захочу поиграть и я смогу дать ему EGS аккаунт.
Ахах, это риторический вопрос, тоже самое, всё в Стиме, даже если игра нравится и есть в ЕГС - покупаю в Стиме.
ЭТО короче так решили подлезнуть за наглость?
хз норм нет посмотрим короче
Ахаха, оправдаться за словесный понос Рэнди не смог и решил сделать этот добрый жест и раздать всем по Тине. Мол, смотрите какие мы щедрые, вы же купите нашу новую борду, купите же?! 🤑
Вообще данная игра не заинтересовала..
Только Лимбо раздают, нет там другой.