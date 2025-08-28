Tiny Tina's Wonderlands может получить продолжение: Рэнди Питчфорд верит в будущее спин-оффа

Gearbox Software готовится к релизу Borderlands 4 в сентябре, однако фанаты франшизы не перестают задаваться вопросом: вернётся ли когда-нибудь Tiny Tina’s Wonderlands? Генеральный директор студии Рэнди Питчфорд намекнул, что у спин-оффа есть все шансы на продолжение.

В интервью All Out Gaming Питчфорд отметил, что Tiny Tina’s Wonderlands стала лишь началом новой серии. По его словам, любовь команды к фэнтези зародилась ещё во времена дополнения Assault on Dragon Keep для Borderlands 2, где Тина впервые примерила роль «мастера подземелий» в игре Bunkers and Badasses. Именно этот опыт вдохновил Gearbox на создание полноценной отдельной игры.

Питчфорд признал, что рискованная смесь огнестрельного оружия, ролевых элементов и фэнтези в духе looter shooter могла не сработать, но проект оказался успешным и доказал, что у направления есть будущее. «Я готов поспорить, что мы будем уделять больше времени таким проектам», — подчеркнул он.

Однако на данный момент студия полностью сосредоточена на Borderlands 4, которая останется приоритетом в ближайшие месяцы. Тем не менее оптимизм Питчфорда даёт надежду: Tiny Tina’s Wonderlands может вернуться и вновь удивить поклонников необычным сочетанием юмора, магии и безумных перестрелок.