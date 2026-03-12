Отменённая MMO Titan от Blizzard могла стать огромной онлайн-игрой с элементами GTA и симуляторов жизни

Бывший директор Overwatch Джефф Каплан рассказал новые подробности о закрытом проекте Titan — масштабной MMO от Blizzard, которая в итоге так и не была выпущена. По его словам, игра была настолько амбициозной, что студия в итоге поняла: реализовать её в задуманном виде невозможно.

Разработка Titan началась вскоре после стремительного успеха World of Warcraft. В Blizzard опасались, что популярность MMO со временем снизится, поэтому решили заранее создать новую крупную онлайн-игру, которая могла бы заменить её в будущем.

Действие Titan должно было разворачиваться на альтернативной версии Земли будущего. Игроки вели бы обычную жизнь днём — устраивались на работу, открывали собственный бизнес или строили дома. Ночью же персонажи превращались бы в секретных агентов и выполняли боевые задания. По словам Каплана, боевая система напоминала шутер от первого лица с яркими способностями, похожими на те, что позже появились в Overwatch.

При этом мирная часть игры вдохновлялась симуляторами жизни. Разработчики ориентировались на такие проекты, как Animal Crossing, Harvest Moon и The Sims. К созданию игры даже присоединился бывший креативный директор серии The Sims Мэтт Браун.

Одной из главных особенностей Titan должен был стать огромный игровой мир. Планировалось воссоздать такие места, как Голливуд и Сан-Франциско, а также добавить другие крупные города мира, включая Лондон и Каир. Кроме того, Blizzard хотела реализовать систему «один сервер — один мир», где все игроки находились бы в общей вселенной.

В игре также планировали добавить управление транспортом в стиле серии Grand Theft Auto. Однако именно масштаб проекта стал его главной проблемой. Titan разрабатывался на новом движке, с новой командой и совершенно новой интеллектуальной собственностью, что сильно усложняло процесс.

Каплан вспоминает, что уже примерно через два года после начала разработки понял: в текущем виде проект не сможет выйти. Он даже предложил руководству Blizzard закрыть игру. В итоге Titan официально отменили в 2014 году, а часть созданных для неё идей и наработок позже использовали при разработке Overwatch.