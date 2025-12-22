Анонсировано обновление Titan Quest 2 Chapter 3, в котором появится новый биом, город, вражеская фракция и многое другое

Студия Grimlore Games, разработчик Titan Quest 2, объявила о выходе следующего крупного обновления для своей экшен-RPG, находящейся в раннем доступе.

В обновлении будет добавлена третья глава сюжета, которая, как ожидается, выйдет «вскоре». В новом посте блога игры в Steam, Grimlore Games детально рассказала о том, что игроки смогут увидеть в предстоящем обновлении.

В третьей главе игроки отправятся на равнины Аркадии и на гору Олимп, где их ждут олимпийцы и масштабные сражения с кентаврами. Игрокам предстоит столкнуться с полулюдьми-полулошадьми и другими мифическими существами в эпицентре битвы.

Кроме того, вы сможете исследовать город Тегеа, который на данный момент находится под контролем племени кентавров. Вам предстоит сразиться с ними, чтобы освободить город. В третьей главе также будут добавлены три новых боя с боссами, включая финального босса главы. Grimlore Games не раскрыла подробности о нём, но пообещала, что он будет «захватывающим».

Выход второй главы в сентябре стал первым значительным обновлением контента, продолжившим историю Немезиса. Это обновление, как и ожидаемая третья глава, добавило новую вражескую фракцию и новые локации для исследования. Студия Grimlore Games постепенно увеличивает количество контента с момента выхода второй главы, и после праздников нас ждёт ещё много интересного.

Если вы хотите начать своё приключение в Titan Quest 2 прямо сейчас, игра доступна в раннем доступе и на данный момент продаётся со скидкой в Steam в рамках большой зимней распродажи платформы.