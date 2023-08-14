Авторы Titan Quest 2 раскрыли несколько деталей предстоящей игры

На выставке THQ Nordic 11 августа 2023 года был показан первый трейлер Titan Quest 2. Игра следует по стопам первой части, вышедшей в 2006 году под издательством THQ, и переносит вас в Древнюю Грецию.
За новую часть отвечает студия-разработчик Grimlore Games, наиболее известная по стратегической игре Spellforce 3. Авторы дали небольшое интервью журналистам немецкого издания GameStar. По их словам, предстоящая ARPG будет "немного медленнее" Diablo 4. Прохождение одного акта займет около 15 часов. Точное количество пока не известно. Titan Quest 2 создается на Unreal Engine 5 и игровой мир будет создан вручную без процедурной генерации.
Несколько других подробностей:
- Сюжетную кампанию можно будет пройти в кооперативе до 5 игроков;
- Неизвестно, будет ли в игре какой-либо сеттинг помимо древнегреческого, но это не будет продолжением оригинала — игроков ждет новая история;
- В игре будет присутствовать смена дня и ночи;
- В игре будет система классов, награждающая игроков за исследование окружающего мира.
Titan Quest 2 получит перевод на русский язык и выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, но точной даты релиза пока нет.
15 часов на прохождение одного акта - звучит достаточно угрожающе. если брать по аналогии с пое, то первый акт в титанах должен быть как вся компания пое. и еще надо учитывать, что со временем игра ускоряется за счет бонусов к скорости передвижения, умений передвижения и общего усиления персонажа, что позволяет быстрее расправляться с врагами. то есть каждый последующий акт должен быть больше предыдущего.
в первой части первый кт тоже часов 15, египет 12, остальные короче.
Все равно очень длинная игра, помню, играл в неё в коопе с другом, в итоге закинули на Китае.