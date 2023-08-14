Авторы Titan Quest 2 раскрыли несколько деталей предстоящей игры

Продолжение нашумевшей экшен-RPG Titan Quest переносит вас в мир, где боги и герои сражаются за судьбу человечества. Немезида, богиня возмездия, обрушила на землю свою ярость и хочет уничтожить всё живое. Вам предстоит отправиться в опасное путешествие по разным уголкам древней Греции, где вы встретите как друзей, так и врагов. Вы побываете на живописных пляжах, в величественных храмах и даже в тайной обители мойр, которые определяют судьбу всех существ. Но будьте осторожны: этот мир полон опасностей и тайн. Легендарные чудовища, злые боги и коварные люди будут препятствовать вашему пути. Только от вас зависит, сможете ли вы спасти мир от Немезиды.

Игра предлагает вам гибкую систему создания персонажа, которая позволяет вам выбрать два мастерства и сочетать их навыки по своему вкусу. У вас есть возможность создать свой уникальный класс и прокачивать его по мере развития сюжета. Кроме того, вы можете использовать различные предметы, которые усиливают ваши способности и дают вам преимущество в бою.

Titan Quest 2 также поддерживает игру по Интернету, где вы можете объединиться с другими игроками и совместно противостоять Немезиде.