Бывший вице-президент THQ рассказал об отмене оригинальной версии Titan Quest 2 почти 20 лет назад

Ричард Браун, занимавший ранее пост вице-президента по работе со студиями в THQ, поделился подробностями о том, почему первая попытка создать сиквел Titan Quest не увенчалась успехом. По его словам, разработку продолжения одобрили еще в 2006 году, но проект был свернут из-за позиции отдела маркетинга.

Как рассказал Браун, на фоне хороших продаж оригинальной игры студия Iron Lore Entertainment получила зеленый свет на создание Titan Quest 2. Команда за три месяца подготовила демонстрационную версию для Xbox 360. Однако эта версия не прошла внутреннюю проверку у маркетологов.

Одной из причин стало тестирование с помощью технологии Emsense, которая отслеживала биометрические данные игроков, такие как сердечный ритм и дыхание, для оценки их вовлеченности. Результаты тестов демоверсии посчитали недостаточно убедительными.

Другим фактором, по словам Брауна, стала личность ведущего гейм-дизайнера и сооснователя Iron Lore Брайана Салливана. Маркетинговый отдел счел его не PR-френдли. Браун пояснил, что Салливан был отличный парень, просто он ходил в хаки-шортах, черных носках и лоферах, что усложняло им работу.

В итоге издатель принял решение отменить сиквел и перенаправить финансирование на другой внутренний проект.