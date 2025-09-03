ЧАТ ИГРЫ
Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.5 669 оценок

Бывший вице-президент THQ рассказал об отмене оригинальной версии Titan Quest 2 почти 20 лет назад

Extor Menoger Extor Menoger

Ричард Браун, занимавший ранее пост вице-президента по работе со студиями в THQ, поделился подробностями о том, почему первая попытка создать сиквел Titan Quest не увенчалась успехом. По его словам, разработку продолжения одобрили еще в 2006 году, но проект был свернут из-за позиции отдела маркетинга.

Как рассказал Браун, на фоне хороших продаж оригинальной игры студия Iron Lore Entertainment получила зеленый свет на создание Titan Quest 2. Команда за три месяца подготовила демонстрационную версию для Xbox 360. Однако эта версия не прошла внутреннюю проверку у маркетологов.

Одной из причин стало тестирование с помощью технологии Emsense, которая отслеживала биометрические данные игроков, такие как сердечный ритм и дыхание, для оценки их вовлеченности. Результаты тестов демоверсии посчитали недостаточно убедительными.

Другим фактором, по словам Брауна, стала личность ведущего гейм-дизайнера и сооснователя Iron Lore Брайана Салливана. Маркетинговый отдел счел его не PR-френдли. Браун пояснил, что Салливан был отличный парень, просто он ходил в хаки-шортах, черных носках и лоферах, что усложняло им работу.

В итоге издатель принял решение отменить сиквел и перенаправить финансирование на другой внутренний проект.

Комментарии: 5
Nimlis

Дурдом, вся проблема в носках и шортах, это каким надо быть «интересным» человеком.
Это то же самое, отменить пуск ракеты, ибо у парня, который производит отсчет, цвет футболки розовый, маразм.

3
AT_Sagor

Проще говоря, не прошли фейс-контроль.

2
hpi

Чёрные носки зло!

2
Lyс

Маркетологи влиятельнее геимдизайнеров. Ясненько

rohha

Так как-бы да. В геймдеве собственно геймдева процентов 10, а остальное всякие маркетолухи с аналитиками.... Поэтому что-то нормальное может получиться у небольших инди студий. Ну или тех, кто уже нащупал свою нишу вроде популярных сериалов. Но при успехе таких обычно приходят большие компании и покупают их. Дальше понятно, что выходит...