Для Titan Quest 2 вышел второй хотфикс с исправлениями и улучшениями

Titan Quest 2 получила свой второй хотфикс раннего доступа в Steam и Epic Games. Он включает в себя ряд улучшений стабильности и улучшения качества игры.

Одна из самых серьёзных проблем, о которой сообщали игроки, была потеря прогресса. Этот патч в основном направлен на решение этих проблем с помощью нескольких небольших исправлений, которые были добавлены по ходу разработки.

Большинство проблем, по всей видимости, связаны со сбоями игры или другими причинами, которые могут привести к частичной записи файлов сохранений на диск. Чтобы предотвратить это, Grimlore Games добавили дополнительные меры безопасности при сохранении и загрузке, включая автоматическое резервное копирование, которое будет автоматически восстановлено при следующем запуске игры.

Разработчики разделили сохранения для разных персонажей по версиям игры (сборки «Public» и «MultiplayerPreview» теперь будут использовать отдельные сохранения для разных персонажей). Это в основном затрагивает вкладки «Перенос» караванов, а также обучающий процесс, которые хранятся независимо от ваших персонажей и их прогресса в кампании. Существующие данные будут автоматически перенесены в обе среды.

Исправления: