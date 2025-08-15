Для Titan Quest 2 вышел второй хотфикс с исправлениями и улучшениями

Titan Quest 2 получила свой второй хотфикс раннего доступа в Steam и Epic Games. Он включает в себя ряд улучшений стабильности и улучшения качества игры.
Одна из самых серьёзных проблем, о которой сообщали игроки, была потеря прогресса. Этот патч в основном направлен на решение этих проблем с помощью нескольких небольших исправлений, которые были добавлены по ходу разработки.
Большинство проблем, по всей видимости, связаны со сбоями игры или другими причинами, которые могут привести к частичной записи файлов сохранений на диск. Чтобы предотвратить это, Grimlore Games добавили дополнительные меры безопасности при сохранении и загрузке, включая автоматическое резервное копирование, которое будет автоматически восстановлено при следующем запуске игры.
Разработчики разделили сохранения для разных персонажей по версиям игры (сборки «Public» и «MultiplayerPreview» теперь будут использовать отдельные сохранения для разных персонажей). Это в основном затрагивает вкладки «Перенос» караванов, а также обучающий процесс, которые хранятся независимо от ваших персонажей и их прогресса в кампании. Существующие данные будут автоматически перенесены в обе среды.
Исправления:
- Исправлено несохранение тайника каравана для персонажей-новичков. Персонажи-новички теперь используют караван уровня сложности «По умолчанию», как и предполагалось.
- Исправлен рывок с отключённой опцией «Всегда использовать без перемещения».
- Исправлена эксплойт, приводивший к бесконечному урону от рывка.
- Исправлена возможность покупки большего количества вкладок для каравана, чем предполагалось. Это приводило к сбоям при загрузке игры. По этой причине вкладки уровня XII и выше будут потеряны (включая предметы в них).
- Исправлен сбой при завершении работы приложения.