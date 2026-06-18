Для Titan Quest 2 вышла 4-я глава с крупным обновлением контента - добавлена официальная русская локализация

Долгожданная 4-я глава Titan Quest 2 вышла с крупным обновлением контента, включающим увеличение максимального уровня и пассивных способностей 5-го уровня.

Недавно был выпущен тизерный ролик, демонстрирующий новые локации, включая Храм Немезиды, для 4-й главы Titan Quest 2. Grimlore Games начали распространение крупного обновления, представляющего множество новых элементов контента и 4-ю главу, «Дикие земли». Вместе с этим они выпустили видео с комментариями, демонстрирующее различные новые возможности.

В этом обновлении представлена ​​самая масштабная на сегодняшний день новая глава — «Дикие земли» (включая 5 основных заданий, 13 побочных заданий, 20 секретов, более 20 случайных событий, 18 подземелий и разнообразные биомы), а также расширенный набор врагов, включая племена кабанов, культистов Немезиды, 3 новых босса, 10 мини-боссов и монстров-героев. Также добавлены более высокий максимальный уровень — 55, высокоуровневые предметы, 5 новых пассивных способностей 5-го уровня для каждого класса, 1 новый амулет и 4 новых реликвии, фильтр добычи с базовой функциональностью и поддержка русского и украинского языков.