Для Titan Quest 2 вышло гигантское обновление: призывы, переработка эпических предметов и система возврата опыта

Студия Grimlore Games выпустила масштабный патч раннего доступа для своего ARPG-хита Titan Quest 2. Как сообщают разработчики, это большое обновление затрагивает практически все аспекты игры: от кардинальной переработки системы предметов и добавления полноценных призываемых существ до новых механик смерти и навигации. Это первый крупный шаг на пути к реализации билда "Призыватель", который будет завершен с выходом мастерства Духа позже в этом году.

Главной новостью стало появление призываемых существ. Разработчики предлагают игрокам выбор: пассивный стиль, где миньоны делают всю работу, или активный, где персонаж усиливает своих слуг особыми умениями. В текущие мастерства добавили Хранителя Недр, Искры, Автоматона, Теневую Копию и Военное Знамя, а также переработали пассивные навыки для лучшего масштабирования призывателей.

Второй столп обновления - тотальный пересмотр экипировки. В игру добавили новый набор мощных аффиксов, которые напрямую увеличивают силу умений, а также новый тип оружия в левую руку - талисманы, дающие бонус к энергии. Помимо появления 13 новых эпических предметов, 13 реликвий и 3 амулетов, разработчики переработали почти все существующие эпические предметы, сделав их сильнее и интереснее. Кроме того, изменения коснулись зелий и посохов. Из-за масштабных правок все эпические предметы и скрытые бонусы были автоматически "переброшены" в улучшенные версии, чтобы игрокам не пришлось искать их заново.

Патч также вводит несколько важных механик. Разработчики переработали систему поддерживаемых навыков: теперь они живут в отдельном окне и "не требуют повторной активации после смерти или перезапуска игры". Появилась система "Эхо смерти", которая позволяет "восстановить потерянный опыт после гибели", победив всех врагов в радиусе. Для мультиплеера добавили возможность ставить маркеры на карте и временные метки на миникарте, что должно "помочь в координации группы". Также разработчики убрали два слота умений из интерфейса для сохранения баланса, а восполнение здоровья от зелий теперь привязано не к максимальному, а к "ожидаемому здоровью" персонажа, чтобы избежать чрезмерного усиления танковых билдов.

Кроме того, обновление затронуло баланс мастерства и противников. Увеличена прочность врагов, особенно на высоких уровнях, переработаны механики критических ударов, истощения и элементальных усилений. Среди прочего, патч исправляет диалоги, которые теперь стали "привязаны к локации", а также отключает отображение цифр урона и опыта по умолчанию для большей погруженности.

Помимо перечисленных нововведений, обновление содержит множество мелких правок, затрагивающих работу умений, интерфейс, мультиплеер, сюжетные задания, а также производительность и стабильность игры в целом.