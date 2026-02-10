Для Titan Quest 2 вышло крупное обновление с 3-й главной, позволяющее игрокам подняться на Олимп

Вышло новое крупное обновление для Titan Quest 2. Оно представляет третью главу основной кампании, которая перенесёт игроков на истерзанные войной Аркадийские равнины, где люди подвергаются давлению со стороны превосходящих сил кентавров. Столица региона, Тегея, пала под оккупацией кентавров, и теперь её жители молятся богам о спасении.

Эти тяжёлые времена требуют могущественного героя — обладателя божественных сил — чтобы изменить баланс в этой беспощадной войне и создать свою собственную легенду на огненных полях сражений. Вступая в схватку с кентаврами, игроки погрузятся в мифы, окружающие этих легендарных существ, и раскроют секреты их происхождения.

Но путешествие в мифологию на этом не заканчивается. Игроки поднимутся на саму гору Олимп, окажутся среди богов и богинь Древней Греции и обретут новые божественные силы. Затем их вернут в мир смертных — в буквальном смысле, в виде пылающего огненного шара — что обеспечит эффектное появление на Аркадийской равнине. Это ознаменует восхождение игрока к статусу полубога: носителя немыслимых сил и истинного героя легенд.