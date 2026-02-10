Для Titan Quest 2 вышло крупное обновление с 3-й главой, позволяющее игрокам подняться на Олимп

Вышло новое крупное обновление для Titan Quest 2. Оно представляет третью главу основной кампании, которая перенесёт игроков на истерзанные войной Аркадийские равнины, где люди подвергаются давлению со стороны превосходящих сил кентавров. Столица региона, Тегея, пала под оккупацией кентавров, и теперь её жители молятся богам о спасении.
Эти тяжёлые времена требуют могущественного героя — обладателя божественных сил — чтобы изменить баланс в этой беспощадной войне и создать свою собственную легенду на огненных полях сражений. Вступая в схватку с кентаврами, игроки погрузятся в мифы, окружающие этих легендарных существ, и раскроют секреты их происхождения.
Но путешествие в мифологию на этом не заканчивается. Игроки поднимутся на саму гору Олимп, окажутся среди богов и богинь Древней Греции и обретут новые божественные силы. Затем их вернут в мир смертных — в буквальном смысле, в виде пылающего огненного шара — что обеспечит эффектное появление на Аркадийской равнине. Это ознаменует восхождение игрока к статусу полубога: носителя немыслимых сил и истинного героя легенд.
пробовал пиратку в прошлом году, с шедевральной первой частью и рядом не валялась, тупо мусор очередной на пятом анриле
Полностью согласен. Недавно проходил первую часть, уже наверно в сотый раз. Новодел это тупо проходняк, пока что. Может на релизе будет получше.
Тот "шедевр" в печёнках сидит,бо пройден на всех уровнях сложности.Тем более последние дополнения на старом двигле смотрелись убого.
Grim Dawn выглядит пободрей )))
работа идет и это хорошо
Ждём полноценного релиза и врываемся 🤝
да,игру я купил,будет релиз начну проходить и для ознакомления хватило первого эпизода
я так же сделал
Играл в том году только в 1 главу, жду полный релиз, не понимаю раннего доступа для подобного жанра
По кускам...
Ваааааау. Целая глава появилась, и мы даже сможем подняться на олимп!!! Вот это контента подвалило, я аж весь трясусь от радости (нет).
И причём тут "даже"? Чего тут сверхОсобенного? И чего тебя так от сарказма то затрясло?
Ну это действительно был сарказм, а вообще просто устал от того что контент выпускают по частям до релиза. Знаю что это явление сейчас практически везде в играх вот и ною
Да они на Андроид свою же первую ПЕРЕпиливали около 2-х лет.Какой там с них новая целиком.Ну мне хоть не обидно,я честно её спёр,посему готов подождать.
🤦
Заголовок писал авторЪ, а вот текст "новости" - дегенеративная сеть.
Они хотят чтобы мы проходили по огрызкам и к моменту полного релиза уже будет пройдена.
Согласен, весьма глупо. Понятное дело, что Unreal Engine, движок сам по себе тяжёлый, как ни крути. Но тем не менее выпускать игру кусками — это плохо.
Скоро будем олимпийцами.
Интересно, а Русским можно будет подняться или только европейцам? А если без фрага и гимна?