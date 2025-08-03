Для Titan Quest 2 вышло несколько переводов на русский язык

Как стало известно, пользователь SamhainGhost выпустил нейросетевой текстовый русификатор для Titan Quest 2, которая сейчас находится в раннем доступе. Так же доступен альтернативный русификатор от Wulf84, но в нём присутствуют непереведённые фрагменты текста.

Ранее сообщалось о том, что Titan Quest 2 получит официальный перевод на русский язык, но, по всей видимости, это произойдет уже ближе к релизу игры. А пока что русскоязычные игроки могут опробовать игру в раннем доступе с неофициальным переводом.

Полноценный релиз Titan Quest 2 запланирован на 2026 год - игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.