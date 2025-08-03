ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.5 397 оценок

Для Titan Quest 2 вышло несколько переводов на русский язык

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь SamhainGhost выпустил нейросетевой текстовый русификатор для Titan Quest 2, которая сейчас находится в раннем доступе. Так же доступен альтернативный русификатор от Wulf84, но в нём присутствуют непереведённые фрагменты текста.

Titan Quest 2 "Русификатор текста - нейросетевой" {SamhainGhost}
Titan Quest 2 "Русификатор текста"

Ранее сообщалось о том, что Titan Quest 2 получит официальный перевод на русский язык, но, по всей видимости, это произойдет уже ближе к релизу игры. А пока что русскоязычные игроки могут опробовать игру в раннем доступе с неофициальным переводом.

Полноценный релиз Titan Quest 2 запланирован на 2026 год - игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

40
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Вообще жаль, что западные игровые разработчики всё больше и больше ущемляют русскоязычных пользователей. Если на PC проблему ещё как-то можно решить за счёт выпуска фанатских русификаторов, то на консолях это беда! // Дмитрий Попов

17
Gorthlaur

там вообще никаких языков кроме англ пока нет

8
Hevin

Да никто вас не ущемляет. Игра в настолько раннем состоянии, что рано ещё переводить эти 5 часов геймплея

6
hom1e

вообще жаль что для русскоязычной аудитории отсутствие перевода = неиграбельно

11
AndralStormborn

Лучше бы оптимизация вышла)

8
Gorthlaur

а что с ней не так? Даже моя 3060 ее тянет нормально.

8
Corpsegrinder Gorthlaur

Я даже на стим деке не парюсь.

2
Лидер Мур

система сразу выставила ультра настройки в 2к все летает

2
Пользователь ВКонтакте

Забейте. Игра полное Г, // Andrey Dread

6
Serg_Sigil

Играть в раннем(альфа-бета) доступе не буду, но красавчики, оперативно делают теперь переводы, хоть какие-то.

P.S.: т.к. это THQ Nordic, полагаю потом будет официальный перевод на русский язык.

5
W_O_R_L_D

Вероятно будет но скорей ближе к релизу через годик )

2
Nereteresis

Лучше к релизу подождать офик

3
samxxx335

к релизу она точно в Стиме1200 не будет стоить

2
zangx

ок, будет ещё приятнее играть

2
Fronyx

Медленная и однообразная, пока что смысла играть не нашёл, нужна полная версия игры

2
sa1958

Бессмысленное занятие пока.

2
Pastoral

И тот и другой SamhainGhost и Wulf84 выпустили нейросетевые текстовые русификаторы для Titan Quest 2, но один доработал ,а второй на пофиг сделал..

2
Пользователь ВКонтакте

А чё комменты трёте? // Роман Тебиев