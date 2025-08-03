Для Titan Quest 2 вышло несколько переводов на русский язык

Как стало известно, пользователь SamhainGhost выпустил нейросетевой текстовый русификатор для Titan Quest 2, которая сейчас находится в раннем доступе. Так же доступен альтернативный русификатор от Wulf84, но в нём присутствуют непереведённые фрагменты текста.
Ранее сообщалось о том, что Titan Quest 2 получит официальный перевод на русский язык, но, по всей видимости, это произойдет уже ближе к релизу игры. А пока что русскоязычные игроки могут опробовать игру в раннем доступе с неофициальным переводом.
Полноценный релиз Titan Quest 2 запланирован на 2026 год - игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Вообще жаль, что западные игровые разработчики всё больше и больше ущемляют русскоязычных пользователей. Если на PC проблему ещё как-то можно решить за счёт выпуска фанатских русификаторов, то на консолях это беда! // Дмитрий Попов
там вообще никаких языков кроме англ пока нет
Да никто вас не ущемляет. Игра в настолько раннем состоянии, что рано ещё переводить эти 5 часов геймплея
вообще жаль что для русскоязычной аудитории отсутствие перевода = неиграбельно
Лучше бы оптимизация вышла)
а что с ней не так? Даже моя 3060 ее тянет нормально.
Я даже на стим деке не парюсь.
система сразу выставила ультра настройки в 2к все летает
Забейте. Игра полное Г, // Andrey Dread
Играть в раннем(альфа-бета) доступе не буду, но красавчики, оперативно делают теперь переводы, хоть какие-то.
P.S.: т.к. это THQ Nordic, полагаю потом будет официальный перевод на русский язык.
Вероятно будет но скорей ближе к релизу через годик )
Лучше к релизу подождать офик
к релизу она точно в Стиме1200 не будет стоить
ок, будет ещё приятнее играть
Медленная и однообразная, пока что смысла играть не нашёл, нужна полная версия игры
Бессмысленное занятие пока.
И тот и другой SamhainGhost и Wulf84 выпустили нейросетевые текстовые русификаторы для Titan Quest 2, но один доработал ,а второй на пофиг сделал..
А чё комменты трёте? // Роман Тебиев