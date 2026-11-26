Разработчики Titan Quest 2 выпустили последнее крупное обновление перед выходом игры из раннего доступа. Патч уже доступен в Steam и добавляет 29 эпических доспехов, восемь новых реликвий, поиск по мастерствам и полноценное лобби для сетевой игры.

Новые доспехи созданы с учётом отзывов сообщества. Они обладают более высокими характеристиками и по-новому взаимодействуют с игровыми механиками, открывая дополнительные возможности для создания билдов.

На экране мастерств появилась строка поиска с фильтрацией по тегам. С её помощью можно быстрее находить нужные навыки, модификаторы и умения для своего билда.

Также разработчики добавили браузер сетевых лобби. Теперь игроки могут создавать публичные и приватные комнаты или присоединяться к ним непосредственно из игры, без использования интерфейса Steam.

Кроме того, в обновлении:

Восемь новых реликвий для четвёртой главы — Диких земель.

Новая настройка геймпада, позволяющая взаимодействовать с выпавшей добычей во время боя.

Исправления предметов, заданий и создания предметов в сетевой игре.

Исправления работы камеры у входов в некоторые хранилища титанов.

Полноценный релиз Titan Quest 2 состоится 19 января 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.