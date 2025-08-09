Grimlore Games выпустила первый хотфикс для Titan Quest 2

Студия Grimlore Games сообщила о выпуске первого хотфикса для Titan Quest 2, которая сейчас находится в раннем доступе. Хотфикс исправляет ряд неприятных ошибок и вылетов, повышая общую стабильность игры. Общий список изменений представлен ниже:
Исправления сбоев
- Исправлен сбой, связанный с очисткой пользовательского интерфейса;
- Исправлен сбой движка, связанный с анимацией пользовательского интерфейса;
- Исправлен сбой, который мог быть вызван принудительным прекращением взаимодействия с NPC и объектами окружения;
- Исправлен сбой, зависящий от оборудования, вызванный кодом загрузки ресурсов.
Задания
- Исправлен один случай, когда бессмертных персонажей всё ещё можно было убить;
- Исправлена проблема с незавершением диалога в задании «Бандиты»;
- Расширены некоторые области действия триггеров заданий, чтобы избежать преждевременного убийства врагов, связанных с заданием, и блокировки его выполнения.
Предметы
- Исправлена проблема с предметами, у которых бонусы к основным характеристикам не влияли на метахарактеристики (FIT, CUN, RES).
Ввод
- Исправлена проблема с точками прыжка, которые не работали при назначении клавиши Alt на определённые функции ввода (например, «Видимость пластины с добычей»);
- Исправлена некорректная работа функции быстрого снаряжения на геймпаде: она реагировала на нажатие клавиши вместо однократного нажатия, и, таким образом, предметы переключались несколько раз при удержании клавиши.
Интерфейс
- Добавлена кнопка доступа к Кодексу Мойры из главного меню.
Визуальные эффекты
- Исправлена ошибка, из-за которой симуляция ветра работала только при низком качестве звука.
Звук
- Различные улучшения микширования звука;
- Исправлено двойное воспроизведение лая игроков в некоторых случаях;
- Добавлены звуковые эффекты для запертых дверей;
- Исправлено отсутствие музыки в боях с боссами в памяти Аристомена и Пана.
Разное
- Исправлена ошибка, из-за которой время паузы в игре (например, на экране мастерства) не учитывалось в статистике игрового времени персонажа;
- Исправлены проблемы со столкновениями с некоторыми лестницами.
Полноценный релиз игры запланирован на конец 2026 года.
Ну, норм надеюсь темп не сбавят
Ну вот и первая правка.