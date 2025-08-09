ЧАТ ИГРЫ
Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
Grimlore Games выпустила первый хотфикс для Titan Quest 2

AceTheKing AceTheKing

Студия Grimlore Games сообщила о выпуске первого хотфикса для Titan Quest 2, которая сейчас находится в раннем доступе. Хотфикс исправляет ряд неприятных ошибок и вылетов, повышая общую стабильность игры. Общий список изменений представлен ниже:

Исправления сбоев

  • Исправлен сбой, связанный с очисткой пользовательского интерфейса;
  • Исправлен сбой движка, связанный с анимацией пользовательского интерфейса;
  • Исправлен сбой, который мог быть вызван принудительным прекращением взаимодействия с NPC и объектами окружения;
  • Исправлен сбой, зависящий от оборудования, вызванный кодом загрузки ресурсов.

Задания

  • Исправлен один случай, когда бессмертных персонажей всё ещё можно было убить;
  • Исправлена проблема с незавершением диалога в задании «Бандиты»;
  • Расширены некоторые области действия триггеров заданий, чтобы избежать преждевременного убийства врагов, связанных с заданием, и блокировки его выполнения.

Предметы

  • Исправлена проблема с предметами, у которых бонусы к основным характеристикам не влияли на метахарактеристики (FIT, CUN, RES).

Ввод

  • Исправлена проблема с точками прыжка, которые не работали при назначении клавиши Alt на определённые функции ввода (например, «Видимость пластины с добычей»);
  • Исправлена некорректная работа функции быстрого снаряжения на геймпаде: она реагировала на нажатие клавиши вместо однократного нажатия, и, таким образом, предметы переключались несколько раз при удержании клавиши.

Интерфейс

  • Добавлена кнопка доступа к Кодексу Мойры из главного меню.

Визуальные эффекты

  • Исправлена ошибка, из-за которой симуляция ветра работала только при низком качестве звука.

Звук

  • Различные улучшения микширования звука;
  • Исправлено двойное воспроизведение лая игроков в некоторых случаях;
  • Добавлены звуковые эффекты для запертых дверей;
  • Исправлено отсутствие музыки в боях с боссами в памяти Аристомена и Пана.

Разное

  • Исправлена ошибка, из-за которой время паузы в игре (например, на экране мастерства) не учитывалось в статистике игрового времени персонажа;
  • Исправлены проблемы со столкновениями с некоторыми лестницами.

Полноценный релиз игры запланирован на конец 2026 года.

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
DezkQ

Ну, норм надеюсь темп не сбавят

1
sa1958

Ну вот и первая правка.