Игрокам нравится почти всё в экшен-RPG Titan Quest 2, за исключением трёх вещей

Titan Quest 2 находится в раннем доступе уже более пяти месяцев, получив несколько важных обновлений. Недавно Grimlore Games провела опрос, в котором фанатов спрашивали об их игровом опыте. Компания решила поделиться его результатами.

Что нравится игрокам? Во-первых, мы узнали о самых высоко оценённых особенностях Titan Quest 2. Ниже вы можете ознакомиться как с этими особенностями, так и с процентом положительных ответов.

Игровой процесс – 94%.

Графика – 96%.

Звук – 94%.

Сюжет – 90%.

Миссии и исследование – 91%.

Общее впечатление от игры также часто отмечалось как положительное: примерно 96% опрошенных заявили, что им понравился игровой процесс. Стоит отметить, однако, что студия не раскрыла количество людей, ответивших на каждый вопрос.

Респонденты также положительно оценили вторую главу (выход которой состоялся в сентябре 2025 года). Она получила 93% положительных отзывов. Два квеста, входящие в неё – «Обед черепахи» и «Зов песни» – и босс Сцилла также понравились как минимум 90% проголосовавших.

Студия также довольна результатами по уровню сложности. Многие игроки оценили сложность игры на 3 или 4 из 6. Разработчик стремится к такому уровню сложности, чтобы поддерживать сложные сражения с врагами, не отталкивая при этом казуальных игроков.

Конечно, разработчики не сосредотачивались исключительно на положительных моментах. Они также уделили значительное внимание элементам, которые игроки Titan Quest 2 сочли менее привлекательными во второй главе и на протяжении всей игры.

В опросах фанаты жаловались на недостаток разнообразия боссов. Grimlore Games заверили, что знают об этом и пообещали в последующих главах добавить новые локации с различными типами врагов. Кроме того, новые враги появятся и на существующих картах.

Ещё одним поводом для недовольства стали слабые награды за выполненные квесты. Разработчики начали работу над улучшением именно здесь – первым делом был исправлен квест «Тлеющие угли ночи», в который были добавлены более полезные игровые бонусы. Сообщается, что в будущем также будут внедрены награды, адаптированные к различным билдам персонажей.

Сообщество также поделилось своими предпочтениями в отношении системы Мастерства. Компания представила самые популярные Мастерства. На первом месте – Военное дело (бой), за ним следуют Шторм (управление молнией) и Земля (управление землёй и огнём). Разбойник – наименее используемое Мастерство, что несколько удивило разработчиков, которые часто подчёркивали его мощные возможности.

Также были отмечены проблемы с системой предметов. Grimlore Games намерена решить такие проблемы, как недостаточный прирост силы после экипировки предмета, большое количество неэкипированного снаряжения, отсутствие интересных аффиксов и низкая сила «эпических» предметов.

Помимо публикации результатов опроса, студия анонсировала новый план развития на ближайшие месяцы. Как указано в сообщении, он будет выпущен «скоро».