Ихты в Titan Quest II

В древней Греции Titan Quest II человеческой цивилизации угрожают всевозможные монстры и мифические звери. Некоторые из этих врагов, с которыми вы столкнетесь, будут действовать независимо, либо по выбору, либо просто действовать инстинктивно. Но другие будут более организованными, формируя последовательную фракцию со своей собственной боевой доктриной.



Одна из ранних фракций, с которыми вы столкнетесь, - это ихты. Возможно, вы помните, как видели Ихтиан в оригинальном Titan Quest. Они являются одним из оригинальных дополнений игры к греческой мифологии, и для Titan Quest II мы расширили их знания, чтобы намекнуть на то, как появились эти чудовищные рыболовы, и связать их с существующим мифом. Ихтиане - чудовищный гибрид человека и морского монстра с порочной ненавистью к богу Глаукосу и всем людям, находящимся под его защитой. Используя свою собственную марку магии, инструментов и оружия, импровизированных из их водной среды, ихты могут сражаться на суше, хотя им не нравится уходить далеко от воды.

Мы хотели дать вам краткое представление о некоторых из ихтских врагов и о том, как они взаимодействуют, давая вам немного вкуса того, к чему мы стремимся в нашем бою. Естественно, мы также работаем над реальными демонстрациями игрового процесса, хотя до этого игре потребуется еще немного времени в духовке.

Ихтианский солдат:

Простой, легкий воин, снабженный копьем. Они могут использовать его для рукопашного боя или в качестве брошенного оружия. Они будут выбирать, как атаковать, в зависимости от ситуации, в первую очередь вступая в рукопашный бой, только когда у них нет союзников, которые уже делают это.

Ихтианский чародей:

Опираясь на ихтовское колдовство, чары помогают своим союзникам в бою, исправляя их раны и удерживая их в бою. Это особенно полезно, когда они сопровождают сильных ихтов. Их целебная способность - это единый целевой канал, который увеличивает скорость движения и повреждение цели в дополнение к восстановлению их здоровья. Лечебное звено также приносит пользу чародею, поэтому их здоровье также восстанавливается в процессе.

Ихтианский охотник:

Охотники - чрезвычайно опытные и ловкие воины, вооруженные тяжелым копьем, специализирующиеся на рукопашном бою. Они уже сильны в прямом бою, но они еще больше укрепляют себя, используя сети, чтобы определить свою цель. Использование их чистых способностей - это то, как они вступают в бой, и они быстро преодолевают расстояние до того, как это станет возможным. Закрепленные цели встречаются с тяжелым копьем, за которым обычно следует путешествие в один конец в подземный мир.

Ихтианский громила:

Сильно бронированный воин с двуручной булавой. Их регулярные атаки уже сильны, но в дополнение к этому у них есть рывок, побуждающая вас стараться держаться подальше от их пути. В рукопашной схватке они также могут выполнить тяжелую атаку, врезав свою булаву в землю, создавая ударную волну перед ними.

Собрав все это воедино, быстро станет ясно, что мы создали фракцию для формирования эффективных отрядов, которые извлекают выгоду из способностей друг друга. Хотя у каждого существа могут быть слабости, в зависимости от состава группы, мы можем скрыть некоторые слабости, оставив другие открытыми. Учитывая множество возможных сценариев, мы стремимся сделать наши бои интересными, сложными и свежими.

Представьте себе встречу с четырьмя существами, указанными выше. Солдаты выполняют функцию легкого преследования, в то время как Громилу трудно игнорировать в виду сильных атакующих способностей. Если Охотнику удастся поймать вашего персонажа в ловушку, у вас будут ограниченные возможности избежать шквала ударов на вашем пути. Вы можете телепортироваться, чтобы освободиться, или использовать барьеры для танкования, но не свою основную способность рывка, пока вы в ловушке. Тяжелая атака Громилы будет особенно разрушительной, если ее поглотить напрямую. Между тем, Чародей в приоритете будет исцелять и усиливать либо Громилу, либо Охотника, что сделает их еще большей угрозой.

С тактической точки зрения игрокам важно продумать целевые приоритеты, участвуя в этом боевом танце. Вы сначала уничтожаете солдат, похожих на фураж, только потому, что это будет легко? Уничтожаете ли вы относительно хрупкого Чародея, рискуя при этом подвергнуться нападению сильных нападающих? Вы распределяете свой урон и рискуете, что Чародей сведет на нет ваш прогресс? Или вы используете оглушения, прерывания и заморозки, чтобы отключить способности противника во время его зарядки? Сосредотачиваетесь ли вы на поглощении урона и возвращении его врагам посредством отражения? Выбор ваш.

С точки зрения дизайна, одна из наших ключевых задач — обеспечить, чтобы разные сборки игроков по-разному взаимодействовали с каждым существом и, как следствие, с каждым составом вражеского отряда.

Например, персонаж дальнего боя может с комфортом удерживать Громилу на расстоянии, в то время как персонаж ближнего боя часто хочет уклониться от обычных атак и уклониться от способностей (или танковать/отражать их с помощью правильной сборки). С другой стороны, персонаж ближнего боя может быстро уничтожать цели дальнего боя, в то время как персонаж дальнего боя часто будет получать удары во время своих собственных атак от невозмутимых врагов дальнего боя.

Есть много других вариантов снаряжения, которые используют воины ихтианской фракции (см. некоторые дополнения на изображениях), и, что, возможно, более важно, вам предстоит встретиться с другими фракциями. Но, как мы уже говорили в прошлый раз, мы не хотим пока раскрывать все наши секреты.

3D модели оружия Ихтианской фракции