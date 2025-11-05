ЧАТ ИГРЫ
Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.6 759 оценок

Крупное обновление Titan Quest 2 добавило редактор персонажей и подсказки с пояснениями

monk70

Сегодня для Titan Quest 2 вышло масштабное обновление, привносящее в игру сразу два долгожданных нововведения.

  • Редактор персонажей — теперь игроки могут настраивать внешний вид своего героя и делиться созданными образами с другими участниками сообщества.
  • Подсказки с пояснениями — улучшенная система справки позволит глубже понять механику Titan Quest 2: всплывающие окна теперь содержат вложенные описания способностей, характеристик и эффектов.

Кроме того, обновление включает изменения баланса, исправления ошибок, доработанный интерфейс, добавленные субтитры и улучшенное звуковое сопровождение.

В честь выхода патча разработчики также воссоздали два классических облика из оригинальной Titan Quest — их можно разблокировать с помощью специальных внутриигровых кодов, указанных в конце списка изменений.

Полные примечания доступны по ссылке.

Fronyx

Ого вау, редактор персонажа в игре, где персонажа видно с высоты птичьего полета, нужно обновление

12
saa0891
4
sa1958

Пора бы уже игру выпускать.

2
Tommy451

ну что там, М / Ж или Тип1 / Тип2 ?

1
EvgeniiV

Русский язык нужно

1