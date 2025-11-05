Крупное обновление Titan Quest 2 добавило редактор персонажей и подсказки с пояснениями

Сегодня для Titan Quest 2 вышло масштабное обновление, привносящее в игру сразу два долгожданных нововведения.

Редактор персонажей — теперь игроки могут настраивать внешний вид своего героя и делиться созданными образами с другими участниками сообщества.

Подсказки с пояснениями — улучшенная система справки позволит глубже понять механику Titan Quest 2: всплывающие окна теперь содержат вложенные описания способностей, характеристик и эффектов.

Кроме того, обновление включает изменения баланса, исправления ошибок, доработанный интерфейс, добавленные субтитры и улучшенное звуковое сопровождение.

В честь выхода патча разработчики также воссоздали два классических облика из оригинальной Titan Quest — их можно разблокировать с помощью специальных внутриигровых кодов, указанных в конце списка изменений.

Полные примечания доступны по ссылке.