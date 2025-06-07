На Future Games Show: Summer Showcase состоялся расширенный показ Titan Quest 2 - ранний доступ уже этим летом

На Future Games Show: Summer Showcase состоялся расширенный показ Titan Quest 2 — продолжения культовой экшен-RPG 2006 года. Игра вдохновлена мифами Древней Греции и сочетает динамичные сражения в духе Diablo с легендарными богами и чудовищами, как знакомыми по оригиналу, так и новыми, созданными студией Grimlore Games специально для сиквела.

Главным антагонистом выступает Немезида, богиня возмездия, которая обезумела и исказила саму ткань судьбы. Под её гнев попадает и герой игрока — воин, которому предстоит доказать свою силу богам, чтобы выжить и стать сильнее.

Titan Quest 2 отходит от фиксированной классовой системы. Вместо этого игроки могут комбинировать два «мастерства» для создания собственного стиля боя, а также модифицировать способности, открывая путь к множеству уникальных билдов.

Среди приятных новостей — отсутствие микротранзакций. Вместо них после релиза версии 1.0 планируются традиционные DLC с новыми регионами, боссами и классами. Пока точная дата старта раннего доступа не объявлена, но известно, что он состоится этим летом. Финальный релиз ожидается на ПК, PS5 и Xbox Series X.