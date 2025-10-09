Новый хотфикс для Titan Quest 2 исправляет ошибки игрового процесса и многопользовательского режима

Компания Grimlore Games выпустила исправление для последнего крупного обновления Titan Quest 2, уделяя особое внимание критическим исправлениям игрового процесса и стабильности. Патч, получивший название устраняет несколько ключевых проблем, влияющих на согласованность боя, выпадение предметов и синхронизацию многопользовательского режима. Среди наиболее значительных изменений — исправление генератора случайных чисел, который ранее приводил к предсказуемым результатам при расчёте урона, что влияло на надёжность критических попаданий.

Исправление также восстанавливает отсутствующие уникальные предметы, обеспечивает корректную победу над боссами, такими как Пан, и исправляет ряд проблем с рассинхронизацией в многопользовательском режиме. Теперь игроки смогут ощутить повышенную стабильность сеанса, корректную видимость заданий для всех участников и более плавное взаимодействие с торговцами. Среди дополнительных изменений — улучшенные звуковые эффекты для новых посохов и ловушек, а также исправления ранее невидимых моделей животных.

Полный список изменений доступен по ссылке.