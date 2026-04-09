Новый трейлер Titan Quest 2 посвящён призывам существ

Недавно было анонсировано апрельское обновление, добавляющее способности призыва в Titan Quest 2. В преддверии предстоящего обновления THQ Nordic выпустила новый видеоролик, объясняющий доступные способности призыва для каждого класса.

Видео раскрывает множество новой информации, включая механику призыва и запасы энергии, которые делают его постоянным навыком, похожим на ауры, выбор между активным игровым процессом и пассивным стилем, позволяющим призванным существам выполнять большую часть работы, различные характеристики призыва для каждого уровня мастерства и синергию с существующими способностями, талисманы в качестве нового дополнительного снаряжения, дополнительное эпическое оружие и переработку существующих эпических предметов.