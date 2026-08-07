Обновление Titan Quest II в раннем доступе добавляет Духов и Крафт

Вышло крупное обновление для Titan Quest II, добавляющее в игру долгожданное мастерство духов, призывы и крафт. Обновление доступно сегодня для версии игры в раннем доступе.

Мастерство духов и возможность призывать помощников в бою меняют динамику игрока, превращая его в вспомогательный персонаж для призванных существ, которые могут выйти на передний план в битве. В качестве примеров были приведены более сильные призванные существа, такие как Атанекрос, способные наносить основной урон, и Эйдолоны-стражи, которые наносили меньший урон.

В обоих случаях повествование подробно описывает различные способы их модификации, например, добавление «Магического взрыва» для увеличения урона по области, что приводит к уменьшению собственного здоровья, в то время как Эйдолоны теряют здоровье со временем, поэтому вы можете модифицировать их, чтобы замедлить эту потерю.

Помимо этого, есть крафт, позволяющий вам использовать снаряжение и предметы для разборки предметов и получения материалов различной редкости. Вы можете добавлять аффиксы к предметам по своему вкусу, хотя, естественно, существуют ограничения, например, можно перековать только один аффикс на предмет или заменить их. Эпические предметы отличаются тем, что вы можете прокачать их только один раз, прежде чем вам понадобится искать лучшую версию.