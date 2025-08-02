Опубликованы системные требования Titan Quest 2

Издательство THQ Nordic открыло ранний доступ к Titan Quest 2. Разработка новой экшен-RPG ведется на движке Unreal Engine 5, и теперь были раскрыты и официальные системные требования для PC.
Разработчики сообщили, что для запуска Titan Quest 2 на минимальных настройках вполне достаточно видеокарты GeForce RTX 2070, процессора Intel Core i5-8600K и 16 ГБ оперативной памяти. Правда, чтобы в полной мере насладиться всеми красотами античной Греции, студия Grimlore Games рекомендует использовать видеокарту не ниже GeForce RTX 3070 Ti и процессор AMD Ryzen 5 5600X, а также SSD-накопитель и 50 ГБ свободного места на нем.
На данный момент разработчики не могут сказать, когда Titan Quest 2 покинет ранний доступ, но надеются, что к концу 2025 года. До самого релиза игра останется эксклюзивом для ПК, впоследствии же проект появится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.
Таакс, понятно)
Приемлемо
))))))))))))))))))))))))))
960 рублей на UA регионе со скидкой :)
Гуманитарка )
а стоит ли эта игра таких требований?по скриншотам и не скажешь
Не ну в живую она красивая )
Даже на средних настройках выглядит приятно, дати стоимость не такая уж большая
Отлично, по четырем пунктам из восьми игра потянет. То есть чтоб нормально поиграть нужно обновить половину компа, спасибо хоть что не весь.
шиза какая-то
Согласен. Сейчас у большинства игр требования - шиза. Недавно новость читал про какойто "пиксельный" 2-д платформер с графикой уровня Сеги, требовал аж 16 ГБ ОЗУ. Ну здесь по крайней мере высокие требования чуть более оправданы.
на gtx 1080 не пойдет?))
такое старьё. Мой дед ещё играл на такой. Обновляй уже хотя бы на 5080
в фХД должна, чеб нет. Мож не на эпик пресете.
4k, DLSSQ, Эпик пресет и она выжрала в самом начале 12.5 гиг VRAM )
В раннем доступе Titan Quest 2 интерфейс и субтитры будут доступны только на английском языке. Русский язык, как и другие языки, будет добавлен позже, при релизе.
Ну когда выйдет тогда и будет понятно какой это торт.
Русский язык бы ещё // Вячеслав Мамаев