Опубликованы системные требования Titan Quest 2

Издательство THQ Nordic открыло ранний доступ к Titan Quest 2. Разработка новой экшен-RPG ведется на движке Unreal Engine 5, и теперь были раскрыты и официальные системные требования для PC.

Разработчики сообщили, что для запуска Titan Quest 2 на минимальных настройках вполне достаточно видеокарты GeForce RTX 2070, процессора Intel Core i5-8600K и 16 ГБ оперативной памяти. Правда, чтобы в полной мере насладиться всеми красотами античной Греции, студия Grimlore Games рекомендует использовать видеокарту не ниже GeForce RTX 3070 Ti и процессор AMD Ryzen 5 5600X, а также SSD-накопитель и 50 ГБ свободного места на нем.

На данный момент разработчики не могут сказать, когда Titan Quest 2 покинет ранний доступ, но надеются, что к концу 2025 года. До самого релиза игра останется эксклюзивом для ПК, впоследствии же проект появится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.