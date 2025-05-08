Ранний доступ к Titan Quest II перенесён на лето 2025 года

THQ Nordic и студия Grimlore Games объявили о переносе выхода Titan Quest II в раннем доступе на лето 2025 года. Изначально релиз планировался на зиму 2024–2025 годов, однако разработчики решили взять дополнительное время, чтобы игра получила должное внимание на фоне насыщенного графика релизов экшен-RPG.

В официальном заявлении THQ Nordic объяснила, что решение обусловлено как плотным окном выхода других игр жанра, так и стремлением довести проект до более высокого качества. Команда Grimlore выразила благодарность за теплый приём демо-версии, которую протестировали тысячи игроков. По результатам опросов, более 92% участников положительно оценили демо, отметив сохранённый дух оригинального Titan Quest и модернизацию ключевых систем.

Игроки успели опробовать вступление, выбрать один из двух путей мастерства и сразиться с первым боссом — Апполонией Ужасной. Особенно были высоко оценены визуальная часть (5,25 из 6) и звуковое оформление (5,16 из 6), а также атмосферное окружение и повествование.

Несмотря на положительные отклики, разработчики признают, что есть аспекты, требующие доработки. Уже решены проблемы с плавностью боевой системы, прицеливанием и балансом способностей, продолжается оптимизация производительности. В ближайших обновлениях появятся улучшенные схемы управления и интерфейс, созданные на основе отзывов сообщества.

Grimlore Games подчёркивает своё стремление создать достойного наследника Titan Quest, уважающего оригинал и адаптированного под современные ожидания игроков.