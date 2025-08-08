Разработчики Titan Quest 2 ответили на часто задаваемые вопросы и представили дорожную карту обновлений

Чтобы гарантировать, что Titan Quest 2 не сбилась с пути после невероятно успешного запуска в раннем доступе, Grimlore Games представила первую дорожную карту, намечая дальнейшие шаги в раннем доступе на ближайшие месяцы. Игроков ждут:
- Совершенно новая глава с новыми локациями, врагами и испытаниями
- Полноценный редактор персонажей
- Совершенно новые навыки
- Новые языки, которые откроют путь ещё большему количеству героев
В новом видео разработчиков ведущий системный дизайнер Grimlore Games Балинт Марчин ответил на некоторые из самых часто задаваемых вопросов с момента запуска раннего доступа:
- Крупные обновления контента планируются каждые три месяца, а небольшие обновления будут выходить между ними
- Ожидается, что ранний доступ продлится до конца 2026 года, тогда же состоится и релиз на консолях
- Многопользовательский режим пока доступен в предварительной версии, полная реализация ожидается скоро
- Ездовых животных не будет
Оптимизацию будут править? А то даже на мощных видюхах нагрузка на видеокарту высоковата!
Я ограничил количество кадров на 60 и теперь видеокарта меньше греется GeForce 4070 Super
Да оптимизация нужна однозначно, но что касается мощных карточек так им нормально все, если с вертикалкой у меня (4к) то карточка практически отдыхает вертушки изредка даже включаются, если отпустить вертикалку то в среднем стабильно 130 кадров, смотря, что ты называешь мощной картой, а вот к примеру 4060 уже есть вопросы к игре, а на лаптопе тем более тут уже средне чтоб сильно не грела, хотя можно и чуть выше.
молодцы удачи!!!!!,ездовых животных и не надо
До конца 2026 года... жесть
Бета до конца 2026 года О_о