Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.6 510 оценок

Разработчики Titan Quest 2 ответили на часто задаваемые вопросы и представили дорожную карту обновлений

monk70 monk70

Чтобы гарантировать, что Titan Quest 2 не сбилась с пути после невероятно успешного запуска в раннем доступе, Grimlore Games представила первую дорожную карту, намечая дальнейшие шаги в раннем доступе на ближайшие месяцы. Игроков ждут:

  • Совершенно новая глава с новыми локациями, врагами и испытаниями
  • Полноценный редактор персонажей
  • Совершенно новые навыки
  • Новые языки, которые откроют путь ещё большему количеству героев

В новом видео разработчиков ведущий системный дизайнер Grimlore Games Балинт Марчин ответил на некоторые из самых часто задаваемых вопросов с момента запуска раннего доступа:

  • Крупные обновления контента планируются каждые три месяца, а небольшие обновления будут выходить между ними
  • Ожидается, что ранний доступ продлится до конца 2026 года, тогда же состоится и релиз на консолях
  • Многопользовательский режим пока доступен в предварительной версии, полная реализация ожидается скоро
  • Ездовых животных не будет
Mark500

Оптимизацию будут править? А то даже на мощных видюхах нагрузка на видеокарту высоковата!

2
Лицо со шрамом

Я ограничил количество кадров на 60 и теперь видеокарта меньше греется GeForce 4070 Super

Goodvini

Да оптимизация нужна однозначно, но что касается мощных карточек так им нормально все, если с вертикалкой у меня (4к) то карточка практически отдыхает вертушки изредка даже включаются, если отпустить вертикалку то в среднем стабильно 130 кадров, смотря, что ты называешь мощной картой, а вот к примеру 4060 уже есть вопросы к игре, а на лаптопе тем более тут уже средне чтоб сильно не грела, хотя можно и чуть выше.

1
WerGC

молодцы удачи!!!!!,ездовых животных и не надо

1
Пользователь ВКонтакте

Спорной, конечно, будет игра Silent Hill f, по-видимому, не всем фанатам она понравится // Oleg Smirnov

QD19

До конца 2026 года... жесть

ViksOne

Бета до конца 2026 года О_о