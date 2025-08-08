Разработчики Titan Quest 2 ответили на часто задаваемые вопросы и представили дорожную карту обновлений

Чтобы гарантировать, что Titan Quest 2 не сбилась с пути после невероятно успешного запуска в раннем доступе, Grimlore Games представила первую дорожную карту, намечая дальнейшие шаги в раннем доступе на ближайшие месяцы. Игроков ждут:

Совершенно новая глава с новыми локациями, врагами и испытаниями

Полноценный редактор персонажей

Совершенно новые навыки

Новые языки, которые откроют путь ещё большему количеству героев

В новом видео разработчиков ведущий системный дизайнер Grimlore Games Балинт Марчин ответил на некоторые из самых часто задаваемых вопросов с момента запуска раннего доступа: