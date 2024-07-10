Разработчики Titan Quest 2 рассказали о стиле боя, системе лута и развития персонажа

Сегодня THQ Nordic представила новую информацию о стиле боя Titan Quest 2, а также о системе лута и развития персонажа. В игре есть локации с назначенными уровнями, масштабируемыми характеристиками врагов и качеством предметов. Это означает, что по мере продвижения или повышения сложности вы будете вознаграждены превосходной добычей. Игра предлагает множество стилей игры с сочетанием оружия и доспехов, разделенных на шесть основных типов, а также разнообразными мастерствами.
По мере повышения уровня и столкновения с более сильными врагами ваш персонаж будет становиться сильнее, получая доступ к лучшему снаряжению и более мощным способностям. Сочетание различного оружия, доспехов и мастерства обеспечивает богатый и настраиваемый игровой процесс.
Оружие и доспехи делятся на шесть основных категорий, которые можно комбинировать с мастерством, чтобы создавать самые разные стили. Эти стили определяются атрибутами. Есть три наступательных атрибута персонажа, поддерживающий защитный атрибут и три второстепенных атрибута:
- Мощь — хороша для мощных агрессивных стилей, использующих тяжелую броню и оружие. Открывает модификаторы навыков, связанные с уроном.
- Знание — более тактически настроенный перфекционист или ученый стиль. Разблокирует модификаторы навыков, связанные с масштабом или полезностью.
- Ловкость — подходит для персонажей с быстрыми глазами и рефлексами, которые любят переигрывать своих противников. Разблокирует модификаторы навыков, связанные со скоростью.
- Энергия — управляет здоровьем и упорством, а также общими возможностями. Иногда достаточно быть жестким.
- Решимость — вторичный атрибут, подпитываемый вашей мощью, знаниями и энергией. Люди с необычайной решимостью демонстрируют большую способность подчинять тайные силы огня и льда своей воле, как это делают воины стихий и маги.
- Хитрость — черпаемая из знаний, ловкости и энергии, это вторичный атрибут, который дает успех как убийцам с отравленными кинжалами, так и друидам, управляющим погодой.
- Физическая подготовка — сочетание ловкости, мощи и энергии с очевидными преимуществами для тех, кто хочет причинить физическую боль.
Предметы в Titan Quest 2 во многом определяются их редкостью. Стиль оружия определяет его базовые характеристики и свойства, но количество аффиксов различается в зависимости от редкости.
- Обычные: только основные свойства
- Магические: 1-2 аффикса
- Редкие: 3-4 аффикса
- Нечастые: 2-4 аффикса и особое неотъемлемое свойство
- Уникальные: полностью настраиваемые свойства
Базовые свойства будут последовательно одинаковыми в том, что называется «семействами предметов» — свободной группировке похожих стилей предметов, которые распространены по всему миру, чтобы вы получали разный вид в зависимости от того, где вы добыли свои предметы. Что касается оружия, система может сшивать разные части оружия, чтобы создать больше визуального разнообразия для вашей добычи.
Titan Quest 2 в настоящее время находится в стадии разработки для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
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