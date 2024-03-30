Разработчики Titan Quest II подробнее рассказали об ихтианах

Разработчики Titan Quest II поделились подробностями одной из фракций игры - ихтианов, а так же в деталях рассказали про классы этой фракции и их тактику ведения боя. В древней Греции игры Titan Quest II людям угрожают всевозможные монстры и мифические звери. Некоторые из этих врагов, с которыми вы столкнетесь, действуют обособленно - либо по своему выбору, либо инстинктивно.

Но будут и более организованые, которые образуют сплоченную фракцию со своей собственной боевой доктриной. Одна из первых фракций, с которой столкнутся игроки - это Ихтианцы. Ихтианцы уже были в оригинальном Titan Quest. В Titan Quest II разработчики расширили их историю, чтобы рассказать игрокам о том, как появились эти чудовищные рыболюди, и связать их с существующим мифом.

Ихтианцы - чудовищный гибрид человека и морского чудовища, питающий злобную ненависть к богу Главкосу и всем людям, находящимся под его защитой. Используя свою собственную магию, а также инструменты и оружие из водной среды, ихтианцы могут сражаться на суше, хотя они не любят уходить далеко от воды. Подробнее о классах фракции:

Ихтианский солдат: простой, легкий воин, вооруженный копьем. Они могут использовать его либо в ближнем бою, либо как метательное оружие. Они будут выбирать, как атаковать в зависимости от ситуации, вступая в ближний бой только тогда, когда у них уже нет союзников, делающих это.

Ихтианский чародей: опираясь на ихтианское колдовство, Чародеи помогают своим союзникам в бою, залечивая их раны и поддерживая их в бою. Это особенно эффективно, когда они сопровождают сильных ихтианцев. Их способность исцеления представляет собой единый целевой канал, который увеличивает скорость передвижения цели и урон, а также восстанавливает ее здоровье. Исцеляющая связь также приносит пользу чародею, поэтому его здоровье также восстанавливается в процессе.

Ихтианский охотник: охотники - чрезвычайно опытные и ловкие воины, вооруженные тяжелым копьем и специализирующиеся на рукопашном бою. Они уже сильны в прямом бою, но дополнительно укрепляют себя, используя сети, чтобы зафиксировать свою цель. Используя свою сетевую способность, они вступают в бой, а затем быстро сокращают расстояние, прежде чем побег становится возможным. Прикрепленные цели встречаются с тяжелым копьем, после чего обычно следует путешествие в один конец в подземный мир.

Ихтианский громила: воин в тяжелой броне, владеющий двуручной булавой. Их обычные атаки уже сильны, но в дополнение к этому у них есть рывок, заставляющий вас стараться держаться подальше от их пути. В ближнем бою они также могут провести тяжелую атаку, ударив булавой по земле, создав перед собой ударную волну.

Отряды могут извлекать выгоду из способностей друг друга и скрывать слабые стороны друг друга. Разработчики рассматривают множество возможных сценариев боя и стремятся сделать их интересными, сложными и свежими. Представьте себе встречу с четырьмя существами, указанными выше. Солдат выполняет функцию легкого преследования, в то время как громила будет принимать на себя урон. Если охотнику удастся поймать вашего персонажа в ловушку, у вас будут ограниченные возможности избежать шквала ударов на вашем пути. Тяжелая атака громилы будет особенно разрушительной. Между тем, чародей будет исцелять и усиливать либо громилу, либо охотника, что сделает их еще большей угрозой.

Дата выхода Titan Quest II неизвестна. Планируется, что игра выйдет в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.