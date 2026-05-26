Саундтрек Titan Quest II получил крупное обновление с 12 новыми композициями из 2 и 3 глав

Разработчики ролевого экшена Titan Quest II объявили о выпуске крупного обновления для официального саундтрека игры, доступного в сервисе Steam. В музыкальный альбом добавили 12 новых композиций общей продолжительностью 34 минуты, которые сопровождают приключения игроков во 2 и 3 главах.

Новые треки призваны дополнить атмосферу путешествий по северным пляжам и аркадским равнинам. Над музыкальным сопровождением работал композитор Бастиан Кислингер совместно с командой профессиональных музыкантов. Авторы объединили мотивы из оригинальной 1 части игры, древние музыкальные инструменты, современные стили и вокальные партии, чтобы подчеркнуть мифологический дух проекта.

Среди добавленных композиций создатели выделяют трек под названием When Sirens Rise, который звучит во время выполнения задания The Call of the Song на северных пляжах и представляет собой обновленную версию главной темы оригинальной Titan Quest. Другой примечательной новинкой стала композиция Untamed Echoes, в которой используется монгольское горловое пение для воссоздания дикой атмосферы равнин Аркадии, населенных кентаврами.

В записи новых музыкальных тем приняли участие вокалисты Афродити Патулиду и Платон Ципидис. За горловое пение и гроул отвечал Одн Люнгстад Нильсен, а оригинальную версию вступительного трека When Gods Fall подготовил Скотт Б. Мортон. Разработчики также опубликовали специальный видеоролик, демонстрирующий процесс записи музыки и использование древних инструментов Бастианом Кислингером.

Официальный саундтрек продается в магазине Steam в качестве отдельного дополнения. Сама игра Titan Quest II в настоящее время находится в раннем доступе, и авторы продолжают развивать проект, исправлять ошибки и добавлять новые геймплейные механики. Игроки тепло встретили расширение музыкального альбома, однако в сообществе также выражают надежду на скорый выпуск контентных обновлений, связанных с новыми игровыми классами и системой ремесла.