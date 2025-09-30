Создатели Titan Quest 2 держат своё слово - долгожданные новые функции скоро появятся в этой экшен-RPG

Grimlore Games и THQ Nordic пообещали, что нам не придётся долго ждать вторую главу сюжетной кампании раннего доступа Titan Quest 2, и сдержали своё слово. Обновление с этой главой выйдет завтра.

Разработчики заверяют, что в главе «Северные пляжи» они сосредоточились на «большем разнообразии боевых действий, повествовании об окружающей среде и стратегической глубине». Они решили добиться этого, добавив новые навыки для всех четырёх мастерств (Земля, Шторм, Разбойник и Военное дело). Эти навыки будут особенно полезны в сражениях с большими группами врагов. Три примера новых билдов персонажей представлены в видео.

Во второй главе сюжетной кампании Titan Quest 2 игроки продолжат сражаться с ихтианами. В конце концов, они также доберутся до крепости Короля приливов, но это будет лишь один из трёх новых боссов. Обновление также добавит новые локации, «обычных» врагов и «множество секретов».

Последующие крупные патчи будут выходить примерно каждые три месяца. В ближайших планах разработчиков — расширение редактора персонажей и введение нового мастерства.

Titan Quest 2 доступна в раннем доступе только на ПК, в Steam и Epic Games Store.