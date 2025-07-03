Создатели Titan Quest 2 представили Пепельного охотника в своем новейшем дневнике разработчиков

Пока мы с нетерпением ждем запуска Titan Quest 2 в раннем доступе, разработчики предлагают более глубокий взгляд на уникальную систему двойного мастерства игры с помощью серии демонстраций билдов. Сначала: «Crit Trick Shot Ashstalker», разрушительное сочетание мастерства Плута и Земли, созданное для игроков, которые жаждут критических ударов, точного разрушения и взрывного контроля толпы.

В этой сборке игроки в значительной степени опираются на навык Trick Shot из ветки Плута — пронзительный, быстрый снаряд, предназначенный для стрельбы по врагам, направляющим поток, и нанесения разрушительного критического урона. Настраивая Trick Shot с помощью модификаторов, таких как Прерывание, Контратака и Улучшенный критический удар, Пепельные охотники могут отменять способности врагов, накладывать карающие дебаффы и вызывать сверхзаряженные критические удары.

Дополняет эту настройку мастерство Земли, предлагающее мощную поддержку AOE через Бурлящую Магму, атаку огненным шаром, улучшенную Сокрушение и Усиленное Недомогание, чтобы сжигать мобов. Игроки также получают выгоду от двух мощных аур — Подготовка и Зачарование Земли — которые синергически усиливают как физический, так и огненный урон.

Чтобы завершить сборку, пассивные навыки, такие как Точность и Ловкие Руки, усиливают смертоносность Плута, в то время как парные кинжалы увеличивают скорость атаки и быстро накапливают Сокрушение. Игрокам рекомендуется экспериментировать с такими атрибутами, как Ловкость и Мощь, чтобы точно настроить свой профиль урона в зависимости от их стиля игры.

Стратегическое преимущество Пепельного охотника заключается в его универсальности: контролируйте поле боя с помощью прерываний, выделяйте важные цели с помощью Смертельной метки и сметайте слабых врагов заряженными огненными шарами — и все это при сохранении смертельного стиля игры, основанного на критических ударах.

Titan Quest 2 в настоящее время находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.