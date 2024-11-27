Создатели Titan Quest 2 призывают игроков к сотрудничеству и подтверждают, что игра выйдет на русском языке

Создатели Titan Quest 2 объявили, что намерены использовать новый подход к созданию игры, вовлекая сообщество в процесс её разработки. Ранний доступ в Steam начнется зимой 2025 года, и разработчики объявили, что мнение игроков будет играть ключевую роль в дальнейшем развитии.

Студия Grimlore Games и издатель THQ Nordic совместно подчеркнули, что Titan Quest 2 будет намного более конкурентоспособной и будет выделяться среди других игр ARPG. Создатели считают, что достижение этой цели требует вовлечения сообщества. Мнения игроков должны быть собраны и, по возможности, реализованы. Однако создатели обращают внимание на три важных правила предоставления отзывов:

Конструктивность — критика должна подкрепляться аргументами

Вежливость — уважение к людям, работающим над игрой, является ключевым моментом

Творчество (необязательно) — игроков поощряют предлагать собственные решения

Grimlore Game обещает, что Titan Quest 2 будет свободна от практик, которые негативно влияют на современные игры. Вот чего могут ожидать игроки:

Онлайн и офлайн режим: игроки смогут выбирать, хотят ли они играть в одиночку офлайн или в режиме онлайн-кооператива (для 4 человек). Функция многопользовательской игры будет добавлена ​​в одном из первых обновлений после запуска раннего доступа

Никаких микроплатежей: в игре не будет элементов pay-to-win или бустеров. Titan Quest 2 станет полноценным «премиальным» продуктом

Никаких лутбоксов: как сказали сами разработчики, «это не нуждается в объяснении»

Grimlore Games и THQ Nordic подчёркивают, что Titan Quest 2 будет разрабатываться прозрачно и с уважением к игрокам. Рассматривается возможность добавления дополнений (DLC) и косметических предметов, но без влияния на игровой баланс. Кроме того, создатели обновили страницу Steam и заверили, что игра будет включать, среди прочего русский язык. Сотрудничество с сообществом будет иметь ключевое значение и поможет создать игру, которая будет соответствовать высоким ожиданиям поклонников ARPG.