Создатели Titan Quest 2 призывают игроков к сотрудничеству и подтверждают, что игра выйдет на русском языке

Создатели Titan Quest 2 объявили, что намерены использовать новый подход к созданию игры, вовлекая сообщество в процесс её разработки. Ранний доступ в Steam начнется зимой 2025 года, и разработчики объявили, что мнение игроков будет играть ключевую роль в дальнейшем развитии.
Студия Grimlore Games и издатель THQ Nordic совместно подчеркнули, что Titan Quest 2 будет намного более конкурентоспособной и будет выделяться среди других игр ARPG. Создатели считают, что достижение этой цели требует вовлечения сообщества. Мнения игроков должны быть собраны и, по возможности, реализованы. Однако создатели обращают внимание на три важных правила предоставления отзывов:
- Конструктивность — критика должна подкрепляться аргументами
- Вежливость — уважение к людям, работающим над игрой, является ключевым моментом
- Творчество (необязательно) — игроков поощряют предлагать собственные решения
Grimlore Game обещает, что Titan Quest 2 будет свободна от практик, которые негативно влияют на современные игры. Вот чего могут ожидать игроки:
- Онлайн и офлайн режим: игроки смогут выбирать, хотят ли они играть в одиночку офлайн или в режиме онлайн-кооператива (для 4 человек). Функция многопользовательской игры будет добавлена в одном из первых обновлений после запуска раннего доступа
- Никаких микроплатежей: в игре не будет элементов pay-to-win или бустеров. Titan Quest 2 станет полноценным «премиальным» продуктом
- Никаких лутбоксов: как сказали сами разработчики, «это не нуждается в объяснении»
Grimlore Games и THQ Nordic подчёркивают, что Titan Quest 2 будет разрабатываться прозрачно и с уважением к игрокам. Рассматривается возможность добавления дополнений (DLC) и косметических предметов, но без влияния на игровой баланс. Кроме того, создатели обновили страницу Steam и заверили, что игра будет включать, среди прочего русский язык. Сотрудничество с сообществом будет иметь ключевое значение и поможет создать игру, которая будет соответствовать высоким ожиданиям поклонников ARPG.
И игроки ответят.
Вот таких разработчиков и нужно поддерживать
НАШИ СЛОНЫ!
ПОДДЕРЖИМ НАШИХ МАЛЬЧИКОВ!
СОБИРАЕМ НА ТИТАН КВЕСТ 2!
ну за офлайн и онлайн это плюс, буду покупать тогда.
Если они реально локализируют полностью игру, то это явно стоит ожидать. Первая часть лично для меня стала неким прорывом, ибо только в ней всё было как в реальном мире.
Особенно монстры, титаны и боги)
он имеет в виду стиль
все как и в первом,жду
Поскорее бы уже
Разрабы разучились сами игры делать, теперь всё на плечи работяг с реддита свалят. Будет как всегда, стопицот механик, каждая из которых сломана, потому что "ну сообщество же хотело!". А потом ныть начнут, что игра не продается.
Завалят их го вном по самые гланды, и правильно сделают. Разрабы пусть делают, а не сопли жуют. А то понабирают этих комьюнити менеджеров, которые нихрена не решают, зато самомнения вагон.
Редкий издатель, который не играет в лицемерные политические игры.
Да и повесточкой вроде не обмазаны, молодцы.
Мдэээ, неудобненько получилось
без сраннего доступа теперь даже нормальные проекты нельзя релизнуть уже ?
Сюдаааа)
После того как в их трейлере засветились одни лишь ниггеры в греческой броне, никакой поддержки им больше не будет.
С учётом того, что в списке русский стоит рядом с польским, корейским, японским и китайским, которые редко получают озвучку, то я бы не надеялся именно на русскую озвучку.
Скорее всего ограничатся только текстовым переводом, что все схавают, хотя для Сталкера это было чудовищным грехом. Ведь это другое.
Там в принципе диалогов не так много должно быть, чтобы париться насчёт озвучки. Ее наличие было бы просто приятным бонусом, а не острой необходимостью
Согласен
В тот же GrimDawn спокойно играется, а после установки рус. озвучки, понял что все диалоги я просто скипаю)
Ой да и пофиг, зато в Готике озвучка будет "с теми самими голосами"(с)
Конечно другое, там что мова, что англ озвучка кринж
В данном случае озвучка нужна, т.к игра будет, прошел и забыл, это не пое и д4 с эндгеймом это сюжетная игра с исследованием мира.
Это другое и есть. Отсутствие русской озвучки в игре, где действие происходит на постсоветском пространстве убивает атмосферу. В таких же играть можно вообще без озвучки