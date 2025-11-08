ЧАТ ИГРЫ
Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.6 760 оценок

Создатели Titan Quest 2 сообщили о повышении цены на экшен-RPG с 11 ноября

monk70 monk70

Цена на Titan Quest 2 вскоре вырастет. Это связано с увеличением объёма игры и появлением нового контента. Изменения вступят в силу 11 ноября как в Steam, так и в Epic Games Store. До этого момента вы по-прежнему сможете пользоваться текущей ценой в 1386 руб.; после 11 ноября цена составит 1540 руб.

Более того, стоит ожидать дальнейших подобных корректировок цен. Разработчики будут информировать игроков о дальнейших изменениях; стоит также отметить, что они не являются неожиданными и были анонсированы уже давно.

Это изменение продиктовано, прежде всего, расширением игры второй главой сюжетной кампании, а также другими крупными патчами. Кроме того, Titan Quest 2, конечно же, получила множество мелких улучшений и исправлений ошибок.

Как и ожидалось, объявление о более высокой цене не вызвало энтузиазма у некоторых игроков, которые посчитали новый контент и функции недостаточно ценными, чтобы оправдать такой шаг. Тем не менее, разработчики намерены следовать своей стратегии.

Комментарии:  6
vertehwost

Подожду когда допилят игру и по скидке, и то не факт чет она унылая

5
Givemethedust

Платные патчи входят в моду?

4
WerGC

уха ха купил в начале

1
Bigozerki

качал вроде в конце лета на лкм нельзя назначить мув онли в 2025 году в арпг. Не ну это уровень

1
Rio17

Можно в настройках есть возможность на мышь управление сделать

Кей Овальд

Пофиг. Финальное издание всё равно будет дешевле.