Создатели Titan Quest 2 сообщили о повышении цены на экшен-RPG с 11 ноября

Цена на Titan Quest 2 вскоре вырастет. Это связано с увеличением объёма игры и появлением нового контента. Изменения вступят в силу 11 ноября как в Steam, так и в Epic Games Store. До этого момента вы по-прежнему сможете пользоваться текущей ценой в 1386 руб.; после 11 ноября цена составит 1540 руб.

Более того, стоит ожидать дальнейших подобных корректировок цен. Разработчики будут информировать игроков о дальнейших изменениях; стоит также отметить, что они не являются неожиданными и были анонсированы уже давно.

Это изменение продиктовано, прежде всего, расширением игры второй главой сюжетной кампании, а также другими крупными патчами. Кроме того, Titan Quest 2, конечно же, получила множество мелких улучшений и исправлений ошибок.

Как и ожидалось, объявление о более высокой цене не вызвало энтузиазма у некоторых игроков, которые посчитали новый контент и функции недостаточно ценными, чтобы оправдать такой шаг. Тем не менее, разработчики намерены следовать своей стратегии.