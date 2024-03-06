Спарта из Titan Quest 2 будет отличаться от того, что мы знаем о ней из истории и мифов

Поскольку в грядущей экшен-ролевой игре Titan Quest II нам предстоит вернуться в Древнюю Грецию, отсутствие одного из самых известных древних государств этого периода было бы очень неприятно. Разработчики это прекрасно понимают, поэтому и включили в игру Спарту и самобытную армию этого города-государства. Ее присутствие уже было как-то подтверждено первым трейлером. Однако теперь разработчики решили рассказать о ней более подробно.
В Titan Quest II, как и в первой игре, будет много персонажей, монстров и мотивов, известных из мифологии. По этой причине мощная спартанская армия крайне необходима для защиты городов и деревень Греции. Разработчики решили окружить Спарту огромной стеной, которую можно увидеть в первом трейлере (в реальности у этого полиса не было такой защиты).
Тогда же игроки задали вопрос, напрямую связанный с сюжетом Titan Quest II. " Что будет, если Спарта падет и защита исчезнет?". В ответ на него разработчики рассказали, что к такому положению дел привела гордыня спартанцев и стена, возведенная вокруг города-государства:
Мы не хотим раскрывать слишком многое, но представьте, что происходит, когда самый могущественный город-государство на полуострове Пелопоннес замыкается в себе и окружает себя стеной, ища силы, чтобы отбиться от полчищ чудовищ и сделать их конкурентами богов. Представьте себе, что произойдет, когда его гордыня привлечет внимание Немезиды [греческой богини мести] и она решит покарать их [спартанцев].
С этого момента начнется приключение главного героя Titan Quest II, которому предстоит победить Немезиду. Точную историю падения Спарты и другие секреты предстоит узнать самим игрокам после релиза игры.
Хотя в историю Греции в игре было внесено много изменений, разработчики постарались точно воспроизвести внешний вид, например, спартанской армии или образ богини, известной из мифологии. Посмотреть на них вы можете на представленных внизу изображениях.
Напомним, что Titan Quest II выйдет на PS5, XSX/S и PC. Информация о том, когда состоится релиз игры, пока не поступала.
Странное, но допустим.
Ясно, понятно. Хотелось бы геймплейчик с деревом прокачки, но пока только про сюжет.
Меня больше настораживает, насколько требования к железу отличаются от первой части. Я понимаю, что первая вышла ещё ого когда, но вторая — это всё ещё изометрия, а ей такие требования прикрутили, будто вторая часть как Helldivers 2, изометрию на вид от третьего лица поменяла.