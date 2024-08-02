Сражения с мифическими существами на просторах Древней Греции в первом геймплейном ролике Titan Quest 2

На презентации THQ Nordic Showcase 2024 был представлен первый геймплей долгожданного продолжения культовой RPG Titan Quest. Игроков снова ждет погружение в мир древней Греции, полный мифологических существ и эпических сражений.

В ролике продемонстрированы динамичные боевые сцены, где игроки смогут комбинировать различные способности и создавать уникальные стили игры. Разработчики обещают, что при должном усердии игроки смогут создать настолько могущественного героя, что даже боги будут трепетать перед ним.

Но точной даты выхода Titan Quest 2 так и не была названа. Есть вероятность, что разработчики объявят её на предстоящей выставке Gamescom в августе.

Игра выйдет на PC, PlayStation 5, и Xbox Series.