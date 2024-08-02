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Titan Quest 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, Вид сверху
8.6 216 оценок

Сражения с мифическими существами на просторах Древней Греции в первом геймплейном ролике Titan Quest 2

butcher69
Новости

На презентации THQ Nordic Showcase 2024 был представлен первый геймплей долгожданного продолжения культовой RPG Titan Quest. Игроков снова ждет погружение в мир древней Греции, полный мифологических существ и эпических сражений.

В ролике продемонстрированы динамичные боевые сцены, где игроки смогут комбинировать различные способности и создавать уникальные стили игры. Разработчики обещают, что при должном усердии игроки смогут создать настолько могущественного героя, что даже боги будут трепетать перед ним.

Но точной даты выхода Titan Quest 2 так и не была названа. Есть вероятность, что разработчики объявят её на предстоящей выставке Gamescom в августе.

Игра выйдет на PC, PlayStation 5, и Xbox Series.

19
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Firеfuck

Новость радует.

Лучше посмотрю на ютубе.

5
KIIIL

Выглядит потрясающе . Одна из моих любимых Hack and slash игр , продолжение ждал с нетерпением , обожаю античную грецию со времён Сорбо

3
witcher1108

раньше такой сериал крутой казался , а сейчас ,при всем уважении, они как то убого смотрятся.ИМХО.

-1
antonborisov198

Ну-у не знаю...Пока выглядит как максимально устаревшая копия диабло 3.

2
Niphestotel

Это продолжение первой части как я понял, и вроде как механики будут похожи, причем тут д3 вообще))

0
witcher1108

а почему устаревшая? по мне весьма качественный дьяболоид.

0
antonborisov198 Niphestotel

Посмотри на экран прокачки навыков. Хотя да, это скорее с вулсен взято, чем с д3. Но так как вулсен сам по себе клон д3, ну ты понял.

0
antonborisov198 witcher1108

Ну потому что, что вулсен, что тот же ласт эпок - выглядит и имеют более плавный геймплей. А они сами по себе уже морально устарели.

0
Egik81

Ну что весьма не дурно. Посмотрим что в итоге выйдет.

2
M0rb0

Создаётся такое впечатление что обновили только графику ну и немного боёвку . А в остальном прям дежавю.

1
reygun198

Дизайн абилок это позор какой то. Я надеюсь это не финальная версия. Сделайте их как в GD или LE.

Надеюсь разнообразие интересных монстров завезут.

1
MIE39

Очень сильно расстроило то, что показали. Стилистика нуу ок, хотя и чувствуешь, что что-то не так выглядит как-то, отклика от ударов нет (в первом tq ты прям чувствовал как бьёшь врага), магия сквозь врага проходит и как-то дешево выглядит. Вообще от проекта веет дешевизной, прыжки эти дурацкие - это Диабло что-ли? Костюмы так себе, опять же как диабло. Я не хочу в очередной диабло играть. Зачем оно мне? Я прекрасно могу в 4 поиграть или в ремастер 2 части.

Надежды и ожидание как-то развеялись. Грустно.

1
ZackSnyder

гуд. дайте 2! тк1 раз 20 перепройден всеми комбинациями. жду!

0
WerGC

отлично,предзаказ однозначно!!!!!

-1