Сражения с мифическими существами на просторах Древней Греции в первом геймплейном ролике Titan Quest 2

На презентации THQ Nordic Showcase 2024 был представлен первый геймплей долгожданного продолжения культовой RPG Titan Quest. Игроков снова ждет погружение в мир древней Греции, полный мифологических существ и эпических сражений.
В ролике продемонстрированы динамичные боевые сцены, где игроки смогут комбинировать различные способности и создавать уникальные стили игры. Разработчики обещают, что при должном усердии игроки смогут создать настолько могущественного героя, что даже боги будут трепетать перед ним.
Но точной даты выхода Titan Quest 2 так и не была названа. Есть вероятность, что разработчики объявят её на предстоящей выставке Gamescom в августе.
Игра выйдет на PC, PlayStation 5, и Xbox Series.
Новость радует.
Лучше посмотрю на ютубе.
Выглядит потрясающе . Одна из моих любимых Hack and slash игр , продолжение ждал с нетерпением , обожаю античную грецию со времён Сорбо
раньше такой сериал крутой казался , а сейчас ,при всем уважении, они как то убого смотрятся.ИМХО.
Ну-у не знаю...Пока выглядит как максимально устаревшая копия диабло 3.
Это продолжение первой части как я понял, и вроде как механики будут похожи, причем тут д3 вообще))
а почему устаревшая? по мне весьма качественный дьяболоид.
Посмотри на экран прокачки навыков. Хотя да, это скорее с вулсен взято, чем с д3. Но так как вулсен сам по себе клон д3, ну ты понял.
Ну потому что, что вулсен, что тот же ласт эпок - выглядит и имеют более плавный геймплей. А они сами по себе уже морально устарели.
Ну что весьма не дурно. Посмотрим что в итоге выйдет.
Создаётся такое впечатление что обновили только графику ну и немного боёвку . А в остальном прям дежавю.
Дизайн абилок это позор какой то. Я надеюсь это не финальная версия. Сделайте их как в GD или LE.
Надеюсь разнообразие интересных монстров завезут.
Очень сильно расстроило то, что показали. Стилистика нуу ок, хотя и чувствуешь, что что-то не так выглядит как-то, отклика от ударов нет (в первом tq ты прям чувствовал как бьёшь врага), магия сквозь врага проходит и как-то дешево выглядит. Вообще от проекта веет дешевизной, прыжки эти дурацкие - это Диабло что-ли? Костюмы так себе, опять же как диабло. Я не хочу в очередной диабло играть. Зачем оно мне? Я прекрасно могу в 4 поиграть или в ремастер 2 части.
Надежды и ожидание как-то развеялись. Грустно.
гуд. дайте 2! тк1 раз 20 перепройден всеми комбинациями. жду!
отлично,предзаказ однозначно!!!!!