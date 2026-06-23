THQ Nordic готовит одну из заметных летних презентаций: Titan Quest 2, Wreckfest 2 и новые анонсы покажут 7 августа

THQ Nordic объявила дату проведения ежегодной презентации THQ Nordic Digital Showcase 2026. Трансляция состоится 7 августа в 22:00 по московскому времени и будет доступна на YouTube, Twitch и в Steam.

Издатель обещает насыщенную программу с новыми подробностями о текущих проектах, а также несколькими ещё не раскрытыми анонсами. Зрителей ждут новости, даты релиза и свежие демонстрации игр из наиболее известных франшиз компании.

Среди уже подтверждённых участников шоу значатся The Eternal Life of Goldman, Expeditions: Samurai, Fatekeeper, The Guild: Europa 1410, Titan Quest II, Way of the Hunter 2 и Wreckfest 2. Кроме того, THQ Nordic намекнула на дополнительные проекты, которые пока держатся в секрете.

Особое внимание поклонников наверняка будет приковано к Titan Quest II, вокруг которой сохраняется высокий интерес со стороны фанатов классических action-RPG. Не меньший интерес вызывает и Wreckfest 2, продолжающая одну из самых популярных серий аркадных гонок с продвинутой системой разрушений.

Судя по заявлениям издателя, Digital Showcase 2026 станет не просто очередным обновлением по уже известным играм, а площадкой для нескольких крупных анонсов. Для THQ Nordic, владеющей внушительным каталогом франшиз, августовская презентация может стать одним из ключевых событий второй половины года.