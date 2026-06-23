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Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.5 824 оценки

THQ Nordic готовит одну из заметных летних презентаций: Titan Quest 2, Wreckfest 2 и новые анонсы покажут 7 августа

butcher69 butcher69

THQ Nordic объявила дату проведения ежегодной презентации THQ Nordic Digital Showcase 2026. Трансляция состоится 7 августа в 22:00 по московскому времени и будет доступна на YouTube, Twitch и в Steam.

Издатель обещает насыщенную программу с новыми подробностями о текущих проектах, а также несколькими ещё не раскрытыми анонсами. Зрителей ждут новости, даты релиза и свежие демонстрации игр из наиболее известных франшиз компании.

Среди уже подтверждённых участников шоу значатся The Eternal Life of Goldman, Expeditions: Samurai, Fatekeeper, The Guild: Europa 1410, Titan Quest II, Way of the Hunter 2 и Wreckfest 2. Кроме того, THQ Nordic намекнула на дополнительные проекты, которые пока держатся в секрете.

Особое внимание поклонников наверняка будет приковано к Titan Quest II, вокруг которой сохраняется высокий интерес со стороны фанатов классических action-RPG. Не меньший интерес вызывает и Wreckfest 2, продолжающая одну из самых популярных серий аркадных гонок с продвинутой системой разрушений.

Судя по заявлениям издателя, Digital Showcase 2026 станет не просто очередным обновлением по уже известным играм, а площадкой для нескольких крупных анонсов. Для THQ Nordic, владеющей внушительным каталогом франшиз, августовская презентация может стать одним из ключевых событий второй половины года.

Мероприятия 4 Трейлеры 16
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4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
MaxBlacksmith

Хоть бы ремейк sacred

Хоть бы ремейк sacred!

qDan

Новые "Титан Квест" и "Врекфест" - это хорошо, но "Европу 1410" жду не дождусь уже сто лет, надеюсь что как с "Гильдией 3", издатель уже не облажается.

JohnyKitamao

так врекфест2 уже вышел давно

надеюсь наконец то покажут геймплей дарксайдерс 4

Danzel87

Darksiders 4 тоже