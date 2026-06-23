THQ Nordic готовит одну из заметных летних презентаций: Titan Quest 2, Wreckfest 2 и новые анонсы покажут 7 августа

THQ Nordic объявила дату проведения ежегодной презентации THQ Nordic Digital Showcase 2026. Трансляция состоится 7 августа в 22:00 по московскому времени и будет доступна на YouTube, Twitch и в Steam.
Издатель обещает насыщенную программу с новыми подробностями о текущих проектах, а также несколькими ещё не раскрытыми анонсами. Зрителей ждут новости, даты релиза и свежие демонстрации игр из наиболее известных франшиз компании.
Среди уже подтверждённых участников шоу значатся The Eternal Life of Goldman, Expeditions: Samurai, Fatekeeper, The Guild: Europa 1410, Titan Quest II, Way of the Hunter 2 и Wreckfest 2. Кроме того, THQ Nordic намекнула на дополнительные проекты, которые пока держатся в секрете.
Особое внимание поклонников наверняка будет приковано к Titan Quest II, вокруг которой сохраняется высокий интерес со стороны фанатов классических action-RPG. Не меньший интерес вызывает и Wreckfest 2, продолжающая одну из самых популярных серий аркадных гонок с продвинутой системой разрушений.
Судя по заявлениям издателя, Digital Showcase 2026 станет не просто очередным обновлением по уже известным играм, а площадкой для нескольких крупных анонсов. Для THQ Nordic, владеющей внушительным каталогом франшиз, августовская презентация может стать одним из ключевых событий второй половины года.
Хоть бы ремейк sacred
Хоть бы ремейк sacred!
Новые "Титан Квест" и "Врекфест" - это хорошо, но "Европу 1410" жду не дождусь уже сто лет, надеюсь что как с "Гильдией 3", издатель уже не облажается.
так врекфест2 уже вышел давно
надеюсь наконец то покажут геймплей дарксайдерс 4
Darksiders 4 тоже