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Titan Quest 2 2026 г.
Экшен, Ролевая, Вид сверху
8.6 334 оценки

Titan Quest 2 готовится к закрытому тестированию - в Steam можно запросить доступ

butcher69
Новости

Студия Grimlore Games и издатель THQ Nordic анонсировали закрытый тест Titan Quest II. Несмотря на то, что игра пропустила намеченное релизное окно, разработчики пока не комментируют ситуацию, но предлагают игрокам шанс испытать проект заранее.

Чтобы принять участие, необходимо открыть страницу игры в Steam и нажать «Запросить доступ». Однако стоит учитывать, что попасть в число тестировщиков смогут не все. Сроки проведения тестирования пока не раскрыты.

События Titan Quest II развернутся в Древней Греции, где игрокам предстоит сразиться с обезумевшей богиней возмездия Немезидой. Игра выйдет в ранний доступ на ПК (Steam) уже в этом году. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S появятся после завершения раннего доступа.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Shakodzyn
2
sa1958

Круто.

0
The God Delusion

Подал, ждём)

0
Max Rolens

Спасибо тебе за новость... отлично работаешь)))

0
UnnoticedCarissa

Вроде слитый билд уже испытали

0
Marko Ponelli

Эх, была не была, постучусь, спасибо!

Остальным удачи!

0
DARKANGEL88

Игра хрень первая часть в 100 раз лучше)

0