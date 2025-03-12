Titan Quest 2 готовится к закрытому тестированию - в Steam можно запросить доступ

Студия Grimlore Games и издатель THQ Nordic анонсировали закрытый тест Titan Quest II. Несмотря на то, что игра пропустила намеченное релизное окно, разработчики пока не комментируют ситуацию, но предлагают игрокам шанс испытать проект заранее.

Чтобы принять участие, необходимо открыть страницу игры в Steam и нажать «Запросить доступ». Однако стоит учитывать, что попасть в число тестировщиков смогут не все. Сроки проведения тестирования пока не раскрыты.

События Titan Quest II развернутся в Древней Греции, где игрокам предстоит сразиться с обезумевшей богиней возмездия Немезидой. Игра выйдет в ранний доступ на ПК (Steam) уже в этом году. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S появятся после завершения раннего доступа.