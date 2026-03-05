Titan Quest 2 не собирается сбавлять обороты - разработчики опубликовали дорожную карту на 2026 год

Titan Quest 2 не собирается сбавлять обороты. Эта экшен-RPG, конкурирующая с Diablo 4 и PoE 2, улучшит три основных аспекта и не остановится на этом, поскольку разработчики обещают сюрпризы. Grimlore Games представила новую дорожную карту, раскрыв планы разработки игры на 2026 год. Важно отметить, что разработчики намерены продолжить стратегию регулярных обновлений, начатую в августе прошлого года.

В 2025 году мы выпускали новый контент быстрыми темпами. Возможно, вы помните, что мы обещали одно крупное обновление каждые три месяца, с одним небольшим обновлением между ними. В 2026 году мы будем придерживаться этого графика. Однако вы можете быть уверены, что у нас есть для вас кое-что особенное.

Опубликованные графические материалы указывают на то, что игроки могут ожидать три крупных обновления в первой половине 2026 года. Первое, «Дикие земли», продолжит сюжетную линию, начатую на Аркадианских равнинах. Следующее обновление будет сосредоточено на расширении игровых возможностей, а «Мастерство духа» добавит новую специализацию, основанную на призыве существ.

Но планы на этом не заканчиваются. Обновления, запланированные на вторую половину 2026 года, расширят игру новыми врагами, включая боссов, дополнительными квестами, функциями, улучшениями многопользовательского режима и дополнительными языковыми версиями, среди прочего. Разработчики оставляют за собой право на то, что представленная дорожная карта может ещё измениться.