Titan Quest 2 получила исправление после крупного обновления раннего доступа

Разработчики Titan Quest 2 выпустили исправление после выхода седьмого обновления раннего доступа. Патч добавляет несколько новых возможностей, улучшает производительность и удобство игры, а также расширяет поддержку различных конфигураций ПК.
Основные изменения:
- Добавлена новая настройка обработки интерфейса при использовании генерации кадров FSR. Теперь можно переключиться на режим «Извлечение» (Extraction), который способен повысить производительность, однако в некоторых случаях может вызывать визуальные артефакты.
- Появилась базовая поддержка запуска игры на дополнительных мониторах. Для корректной работы необходимо переместить окно игры на нужный экран перед переключением в оконный полноэкранный режим. Пока функция работает только в этом режиме.
- Добавлено ограничение частоты кадров в меню и на экранах загрузки — по умолчанию оно составляет 60 к/с, что снижает лишнюю нагрузку на систему.
- Опция «Скрыть шлем» перенесена в раздел настроек, привязанных к конкретному персонажу.
- В южной части Диких земель появился новый телепорт «Пустынные пограничья», который упростит перемещение по региону.
Разработчики также сообщили, что продолжат выпускать исправления, устраняя проблемы, обнаруженные игроками после выхода последнего крупного обновления раннего доступа.
Оно ещё не сдохло?