Titan Quest 2 получила крупное обновление, добавляющее главу "Северные пляжи", мастерство 4-го уровня и новые предметы

Titan Quest 2 получила первое крупное обновление для раннего доступа, представляя главу «Северные пляжи». Теперь игроки могут исследовать новые мифические побережья, полные новых заданий, боссов и финальной схватки с ихтианами. Помимо новых видов врагов, обновление также улучшает боевые действия с врагами, добавляя улучшенные способности и новые дополнения, такие как живые статуи и улучшенные гигантские орлы.

Обновление открывает 4-й уровень мастерства, повышая максимальный уровень до 45 и добавляя новые активные и пассивные навыки для каждого мастерства. Добавлено одиннадцать уникальных предметов, а также расширенная система уровней аффиксов для большего разнообразия добычи. Несколько изменений, улучшающих качество игры, корректировки боевой системы и исправления ошибок дополняют обновление, обеспечивая более плавный прогресс и стабильность игрового процесса.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.