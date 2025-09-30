Titan Quest 2 получила крупное обновление, добавляющее главу "Северные пляжи", мастерство 4-го уровня и новые предметы

Titan Quest 2 получила первое крупное обновление для раннего доступа, представляя главу «Северные пляжи». Теперь игроки могут исследовать новые мифические побережья, полные новых заданий, боссов и финальной схватки с ихтианами. Помимо новых видов врагов, обновление также улучшает боевые действия с врагами, добавляя улучшенные способности и новые дополнения, такие как живые статуи и улучшенные гигантские орлы.
Обновление открывает 4-й уровень мастерства, повышая максимальный уровень до 45 и добавляя новые активные и пассивные навыки для каждого мастерства. Добавлено одиннадцать уникальных предметов, а также расширенная система уровней аффиксов для большего разнообразия добычи. Несколько изменений, улучшающих качество игры, корректировки боевой системы и исправления ошибок дополняют обновление, обеспечивая более плавный прогресс и стабильность игрового процесса.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Жаль, что мой поганый ultra 9 285 hx не способен без лагов нормально тянуть эту игру ( сраный intel )
Мож просто ручки крючки ? Потому что у меня на 12700к она отлично работала.
Ой как не заметно похвастался кто-то.
Не сравнивай два типа процессора которые отличаются кардинально...
У тебя 8 P core с мультипоточностью и 4 ядра на E core... отключи E core и будет тебе стабильность выше крыши ( старый трюк, мне помогла с i9 13th на asus rog stix scar 18 ) а тут буквально архитектура другая. Серия CPU Ultra не имеет многопоточности на P core и вместо этого у нее на 1 ядро P core 2 ядра E core ( меня на 8 P-core 16 E-core ). Так же тут идиотский турбо буст, который вынуждает меня искать костыли и обход.
Так же есть проблема в отношении особенности технологий экономии энергии, что вызывает проблемы и статтеры в 5% играх( отключил и все ) . Допустим сброс турбо буста каждый 128 секунд для минимизации нагрева ( поставил на 45 дней и все норм ).
Дебилы из Intel фактически дали стационарный CPU ноутбукам, добавили таймер на работу турбо буста и ограничили вольтаж до 145... а так тут все, как в стационарной 285k
Нус посмотрим с, потому что в д4 сезон прям дно пробивает.
Чего же так? Сколько раз на пг писали какая D4 крутая игра.
Ну смотри, она от сезона к сезону меняется, и тут они прям ДЕБИЛЫ *ЛЯТЬ
1. Полностью убили трейд, в ходу только руны и только определенные а их мать его 50+ разновидностей. С боссов падает 1-2, с кураста штук 5 но там трешевые некому не нужные как правило, синие и желтые.
2. Боссов сделали индивидуальными
3. Прикрутили рандом в кубе по шмоту с этими хаос шмотками, у тебя под них слоты это голова, руки, ноги, тапки и пузо. Голова и пузо сразу отметаются т.к. заняты мификами, тапки тоже т.к. мувспид нужен, остаётся 2 слота, в который может упасть шмотка с абсолютно любыми статами уника т.е. допустим могут быть перчи со статами уников из всего мать его пула шмота а их вагон и тележка, притом еще и нужны ГА(повышенный стат со *) поймать это ппц проблема, фармятся они только по сути в одном месте 1-2 шмот раз в 12 минут примерно, что превращает фарм в ад сраный.
4. С ресами на проточку тоже жопа, падают ФорготенСоулы нормально только с боссов, но их теперь мало и они индивидуальные, если раньше можно было скинутся ресами и нормально пофармить теперь ЮУХ.
Короче они или её похоронить решили или я хз.
В сухом остатке, фарм хуже чем в корейской ф2п гриндилке, мертвый трейд, мертвый мультиплеер.
Ну хаос шмотки с сундуков тоже фармятся. По адскому натиску побегал, позакрывал разломы, апнул сезонную репу + насобирал искажения (для покупки свитков).
Сезон уже закрыт, хотя он только начался...